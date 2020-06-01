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"الصحة" تعلن تسجيل 1881 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى87142

ماليزيا تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

ارتفع العدد الإجمالي إلى 7857.. وبلغت الوفيات 115

أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7857.
ووفق رويترز أضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات استقرت عند 115 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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ماليزيا تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات
سبق

أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7857.
ووفق رويترز أضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات استقرت عند 115 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
03:28 PM

ماليزيا تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

ارتفع العدد الإجمالي إلى 7857.. وبلغت الوفيات 115

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7857.
ووفق رويترز أضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات استقرت عند 115 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

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