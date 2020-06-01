أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7857. ووفق رويترز أضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات استقرت عند 115 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

ماليزيا تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-01 أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7857.

ووفق رويترز أضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات استقرت عند 115 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 03:28 PM

ماليزيا تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات ارتفع العدد الإجمالي إلى 7857.. وبلغت الوفيات 115





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أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7857.

ووفق رويترز أضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات استقرت عند 115 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.