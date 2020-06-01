أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7857.
ووفق رويترز أضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات استقرت عند 115 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.
ماليزيا تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات
ارتفع العدد الإجمالي إلى 7857.. وبلغت الوفيات 115
أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7857.
ووفق رويترز أضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات استقرت عند 115 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.
أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7857.
ماليزيا تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات
ارتفع العدد الإجمالي إلى 7857.. وبلغت الوفيات 115
أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7857.
ووفق رويترز أضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات استقرت عند 115 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.