النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتحاد القدم ورابطة المحترفين يقيمان الندوة الإرشادية لاستئناف المسابقات الكروية

تقام عند التاسعة من مساء غد الجمعة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة الندوة الإرشادية لاستئناف المسابقات الكروية السعودية بالتعاون مع رابطة دوري المحترفين، وذلك قبل أقل من 18 يوماً على انطلاقة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح اتحاد القدم أنه سيتم بث الندوة تلفزيونياً عبر القنوات الرياضية السعودية، عند تمام التاسعة من مساء يوم غد الجمعة، في أعقاب السماح للأندية بالتدريبات الجماعية، في الـ21 من يونيو الماضي، وإطلاق وزارة الرياضة الدليل الإرشادي للعودة إلى المنافسات، والبروتوكول اللازم اتباعه خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك بعد رفع تعليق الأنشطة الرياضية في السعودية، التي عُلقت منذ 14 مارس الماضي لمواجهة فيروس كورونا المتجدد.

الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
اتحاد القدم ورابطة المحترفين يقيمان الندوة الإرشادية لاستئناف المسابقات الكروية
سبق

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة الندوة الإرشادية لاستئناف المسابقات الكروية السعودية بالتعاون مع رابطة دوري المحترفين، وذلك قبل أقل من 18 يوماً على انطلاقة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح اتحاد القدم أنه سيتم بث الندوة تلفزيونياً عبر القنوات الرياضية السعودية، عند تمام التاسعة من مساء يوم غد الجمعة، في أعقاب السماح للأندية بالتدريبات الجماعية، في الـ21 من يونيو الماضي، وإطلاق وزارة الرياضة الدليل الإرشادي للعودة إلى المنافسات، والبروتوكول اللازم اتباعه خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك بعد رفع تعليق الأنشطة الرياضية في السعودية، التي عُلقت منذ 14 مارس الماضي لمواجهة فيروس كورونا المتجدد.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
10:08 PM

اتحاد القدم ورابطة المحترفين يقيمان الندوة الإرشادية لاستئناف المسابقات الكروية

تقام عند التاسعة من مساء غد الجمعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
92

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة الندوة الإرشادية لاستئناف المسابقات الكروية السعودية بالتعاون مع رابطة دوري المحترفين، وذلك قبل أقل من 18 يوماً على انطلاقة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح اتحاد القدم أنه سيتم بث الندوة تلفزيونياً عبر القنوات الرياضية السعودية، عند تمام التاسعة من مساء يوم غد الجمعة، في أعقاب السماح للأندية بالتدريبات الجماعية، في الـ21 من يونيو الماضي، وإطلاق وزارة الرياضة الدليل الإرشادي للعودة إلى المنافسات، والبروتوكول اللازم اتباعه خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك بعد رفع تعليق الأنشطة الرياضية في السعودية، التي عُلقت منذ 14 مارس الماضي لمواجهة فيروس كورونا المتجدد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,243
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,918
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,091

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة