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صكوك وكهرباء.. "السويلم" عن مخططات الإسكان ببلقرن: نعمل لإنهاء الإجراءات

تجاوب مع نداءات المستفيدين المطالبة بالتدخل لحل مشاكل الإصدار والبنية التحتية

أكد "سيف السويلم" المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، أن جميع الجهات الحكومية تعمل بشكل متكامل لخدمة المواطنين في مخطط "شرفات الوادي" بمركز عفراء، شمال محافظة بلقرن، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

وقال السويلم لـ"سبق": إن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تقوم بالتواصل والمتابعة مع وزارة العدل؛ لإنهاء إجراءات إصدار الصكوك، والعمل جارٍ حاليًا على الفرز وإصدار الصكوك لدى كتّاب العدل وهي في المراحل النهائية.

وأضاف: "فيما يخص إيصال التيار الكهربائي؛ فالتنسيق مستمر حاليًا مع الشركة السعودية للكهرباء لإيصال الخدمة من أقرب مصدر متاح تدريجيًّا بالتزامن مع النمو السكاني بالموقع؛ حيث إن هذا المخطط قيد الدراسة من قِبَل الشركة لإنهاء اتفاقية إيصال التيار الكهربائي للمخطط بشكل كامل".

جاء ذلك ردًّا على نداءات المستفيدين من مخطط شرفات الوادي حينما طالبوا بالتدخل العاجل في إنهاء معاناتهم مع البنية التحتية للمخطط؛ لافتين إلى أنه لا يوجد تيار كهربائي ولم يتسلموا صكوكًا تؤهلهم لاستلام الدفعات المالية من البنوك المحلية.

كما طالبوا برصف الشوارع وإنارتها؛ مفيدين بأنه تم بناء أكثر من 100 منزل ولم يستطع المستفيدون إكمال منازلهم لوجود هذه المعوقات في المخطط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صكوك وكهرباء.. "السويلم" عن مخططات الإسكان ببلقرن: نعمل لإنهاء الإجراءات
سبق

أكد "سيف السويلم" المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، أن جميع الجهات الحكومية تعمل بشكل متكامل لخدمة المواطنين في مخطط "شرفات الوادي" بمركز عفراء، شمال محافظة بلقرن، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

وقال السويلم لـ"سبق": إن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تقوم بالتواصل والمتابعة مع وزارة العدل؛ لإنهاء إجراءات إصدار الصكوك، والعمل جارٍ حاليًا على الفرز وإصدار الصكوك لدى كتّاب العدل وهي في المراحل النهائية.

وأضاف: "فيما يخص إيصال التيار الكهربائي؛ فالتنسيق مستمر حاليًا مع الشركة السعودية للكهرباء لإيصال الخدمة من أقرب مصدر متاح تدريجيًّا بالتزامن مع النمو السكاني بالموقع؛ حيث إن هذا المخطط قيد الدراسة من قِبَل الشركة لإنهاء اتفاقية إيصال التيار الكهربائي للمخطط بشكل كامل".

جاء ذلك ردًّا على نداءات المستفيدين من مخطط شرفات الوادي حينما طالبوا بالتدخل العاجل في إنهاء معاناتهم مع البنية التحتية للمخطط؛ لافتين إلى أنه لا يوجد تيار كهربائي ولم يتسلموا صكوكًا تؤهلهم لاستلام الدفعات المالية من البنوك المحلية.

كما طالبوا برصف الشوارع وإنارتها؛ مفيدين بأنه تم بناء أكثر من 100 منزل ولم يستطع المستفيدون إكمال منازلهم لوجود هذه المعوقات في المخطط.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
10:31 AM

صكوك وكهرباء.. "السويلم" عن مخططات الإسكان ببلقرن: نعمل لإنهاء الإجراءات

تجاوب مع نداءات المستفيدين المطالبة بالتدخل لحل مشاكل الإصدار والبنية التحتية

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سويد الحارثي - بلقرن
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أكد "سيف السويلم" المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، أن جميع الجهات الحكومية تعمل بشكل متكامل لخدمة المواطنين في مخطط "شرفات الوادي" بمركز عفراء، شمال محافظة بلقرن، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

وقال السويلم لـ"سبق": إن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تقوم بالتواصل والمتابعة مع وزارة العدل؛ لإنهاء إجراءات إصدار الصكوك، والعمل جارٍ حاليًا على الفرز وإصدار الصكوك لدى كتّاب العدل وهي في المراحل النهائية.

وأضاف: "فيما يخص إيصال التيار الكهربائي؛ فالتنسيق مستمر حاليًا مع الشركة السعودية للكهرباء لإيصال الخدمة من أقرب مصدر متاح تدريجيًّا بالتزامن مع النمو السكاني بالموقع؛ حيث إن هذا المخطط قيد الدراسة من قِبَل الشركة لإنهاء اتفاقية إيصال التيار الكهربائي للمخطط بشكل كامل".

جاء ذلك ردًّا على نداءات المستفيدين من مخطط شرفات الوادي حينما طالبوا بالتدخل العاجل في إنهاء معاناتهم مع البنية التحتية للمخطط؛ لافتين إلى أنه لا يوجد تيار كهربائي ولم يتسلموا صكوكًا تؤهلهم لاستلام الدفعات المالية من البنوك المحلية.

كما طالبوا برصف الشوارع وإنارتها؛ مفيدين بأنه تم بناء أكثر من 100 منزل ولم يستطع المستفيدون إكمال منازلهم لوجود هذه المعوقات في المخطط.

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