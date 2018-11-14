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غداً.. "مياه الباحة" تفتح سدود المندق لتخفيض منسوب المياه

دعت إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والتقيد بتعليمات السلامة

تعتزم المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة، يوم غد الخميس، فتح عدد من سدود محافظة المندق؛ بهدف تخفيض منسوب المياه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم "مياه الباحة" أحمد حمدان بن جاليه: سيتم فتح سد الضحيان، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وسد المظلمات في تمام الساعة 11:00 صباحاً، وسد الخرار في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وسد ضرك في تمام الساعة 12:00 ظهراً.

ودعت المديرية الجميع إلى الابتعاد عن مجاري الأودية، والتقيد بتعليمات السلامة التي يصدرها الدفاع المدني.

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غداً.. "مياه الباحة" تفتح سدود المندق لتخفيض منسوب المياه
سبق

تعتزم المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة، يوم غد الخميس، فتح عدد من سدود محافظة المندق؛ بهدف تخفيض منسوب المياه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم "مياه الباحة" أحمد حمدان بن جاليه: سيتم فتح سد الضحيان، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وسد المظلمات في تمام الساعة 11:00 صباحاً، وسد الخرار في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وسد ضرك في تمام الساعة 12:00 ظهراً.

ودعت المديرية الجميع إلى الابتعاد عن مجاري الأودية، والتقيد بتعليمات السلامة التي يصدرها الدفاع المدني.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
04:49 PM

غداً.. "مياه الباحة" تفتح سدود المندق لتخفيض منسوب المياه

دعت إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والتقيد بتعليمات السلامة

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ياسر العتيبي - الباحة
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2,123

تعتزم المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة، يوم غد الخميس، فتح عدد من سدود محافظة المندق؛ بهدف تخفيض منسوب المياه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم "مياه الباحة" أحمد حمدان بن جاليه: سيتم فتح سد الضحيان، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وسد المظلمات في تمام الساعة 11:00 صباحاً، وسد الخرار في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وسد ضرك في تمام الساعة 12:00 ظهراً.

ودعت المديرية الجميع إلى الابتعاد عن مجاري الأودية، والتقيد بتعليمات السلامة التي يصدرها الدفاع المدني.

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