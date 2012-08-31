النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 951 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. أروع فيديو لطائر على طريق سريع

قد تصاب بالإرهاق وأنت تحاول متابعته

ربما يكون هذا أروع فيديو لطائر تشاهده، ليس فقط بسبب الأجنحة القوية والجسم الانسيابي الذي يخترق الهواء، لكن لأنك قد تصاب بالإرهاق وتتسارع أنفاسك وأنت تحاول متابعة هذه البطة وسط السيارات طريق سريع مزدحم.

وحسب صحيفة "مترو" البريطانية، قام رولاند باولر، 33 عامًا، بإلتقاط هذا الفيديو يوم 19 أغسطس الجاري، حين كان في شاحنة يقودها صديقه على طريق "M23" السريع، بالقرب من مطار غاتويك ‏الدولي جنوبي لندن.

في بداية الفيديو، الذي يستمر أكثر من دقيقة ونصف، نشاهد البطة وهي تطير وتدخل على الطريق السريع من أحد جوانبه الطريق، بينما يقول "باولر": "أنظر إلى تلك البطة تدخل على الطريق".

كانت البطة تطير بسرعة وقوة وتصميم، ما أصاب "بولر" بصدمة شديدة لرؤيته الطائر وهو يواكب تدفق حركة المرور، وبالفعل بدأ في تسجيل الفيديو على جواله وهو يجلس بجوار صديقه قائد الشاحنة.

وفي لحظة ما تظهر البطة وهي تطير بقوة وصعوبة أمام سيارة سوداء، حتى تصبح في الحارة الخارجية للطريق السريع.

في الفيديو، نسمع "باولر"، وهو يقول: "أنظر إليها وهي تطير، أنظر ماذا تفعل؟ إنها تطير بسرعة 60 ميلاً (97 كيلومترًا ) في الساعة"، ثم يصيح "باولر" وهو ينظر في عداد السرعة ويحث صديقه على استكمال السباق ويشجع الطائر: "استمر، إنه يمتلك القدرة على أن يفعل ذلك، وعليك أن تحترمه".

وبالفعل واصلت البطة الطيران بلا تردد على الطريق السريع، وحافظت على سرعتها البالغة 60 ميلاً في الساعة قبل أن تغادر في النهاية دون أن تصاب بأذى وتتجه إلى بعض الأراضي الزراعية.

ويعلق "باولر" على الفيديو قائلاً: "هذه البطة كانت تحب ما تفعل، كانت تضحك وتستمتع بوقتها، ولم تكن في مأزق، فحين يكون طائر في مشكلة يحاول الابتعاد عن الطريق السريع، قبل أن تصدمه سيارة مسرعة .. قد يقول البعض أنها كانت خائفة، لكن صدقني لم تكن خائفة".

ويعتقد "باولر" أن البطة في الفيديو ربما تكون قد انفصلت عن مجموعة لأن البط عادة ما يطير في شكل أسراب.

وتقول الصحيفة: تبلغ سرعة البطة أثناء الطيران ما بين 40 إلى 60 ميلاً في الساعة، والبط قادر على الحفاظ على هذه السرعة على مدار رحلة 800 ميل ( 1300 كيلو مترًا)، ولكن بعد ذلك يجب أن يأكل ويستريح لمدة سبعة أيام حتى يتعافى.

لندن طائر طريق سريع

الرئيسية/ محطات

اعلان
شاهد.. أروع فيديو لطائر على طريق سريع
سبق

ربما يكون هذا أروع فيديو لطائر تشاهده، ليس فقط بسبب الأجنحة القوية والجسم الانسيابي الذي يخترق الهواء، لكن لأنك قد تصاب بالإرهاق وتتسارع أنفاسك وأنت تحاول متابعة هذه البطة وسط السيارات طريق سريع مزدحم.

وحسب صحيفة "مترو" البريطانية، قام رولاند باولر، 33 عامًا، بإلتقاط هذا الفيديو يوم 19 أغسطس الجاري، حين كان في شاحنة يقودها صديقه على طريق "M23" السريع، بالقرب من مطار غاتويك ‏الدولي جنوبي لندن.

في بداية الفيديو، الذي يستمر أكثر من دقيقة ونصف، نشاهد البطة وهي تطير وتدخل على الطريق السريع من أحد جوانبه الطريق، بينما يقول "باولر": "أنظر إلى تلك البطة تدخل على الطريق".

كانت البطة تطير بسرعة وقوة وتصميم، ما أصاب "بولر" بصدمة شديدة لرؤيته الطائر وهو يواكب تدفق حركة المرور، وبالفعل بدأ في تسجيل الفيديو على جواله وهو يجلس بجوار صديقه قائد الشاحنة.

وفي لحظة ما تظهر البطة وهي تطير بقوة وصعوبة أمام سيارة سوداء، حتى تصبح في الحارة الخارجية للطريق السريع.

في الفيديو، نسمع "باولر"، وهو يقول: "أنظر إليها وهي تطير، أنظر ماذا تفعل؟ إنها تطير بسرعة 60 ميلاً (97 كيلومترًا ) في الساعة"، ثم يصيح "باولر" وهو ينظر في عداد السرعة ويحث صديقه على استكمال السباق ويشجع الطائر: "استمر، إنه يمتلك القدرة على أن يفعل ذلك، وعليك أن تحترمه".

وبالفعل واصلت البطة الطيران بلا تردد على الطريق السريع، وحافظت على سرعتها البالغة 60 ميلاً في الساعة قبل أن تغادر في النهاية دون أن تصاب بأذى وتتجه إلى بعض الأراضي الزراعية.

ويعلق "باولر" على الفيديو قائلاً: "هذه البطة كانت تحب ما تفعل، كانت تضحك وتستمتع بوقتها، ولم تكن في مأزق، فحين يكون طائر في مشكلة يحاول الابتعاد عن الطريق السريع، قبل أن تصدمه سيارة مسرعة .. قد يقول البعض أنها كانت خائفة، لكن صدقني لم تكن خائفة".

ويعتقد "باولر" أن البطة في الفيديو ربما تكون قد انفصلت عن مجموعة لأن البط عادة ما يطير في شكل أسراب.

وتقول الصحيفة: تبلغ سرعة البطة أثناء الطيران ما بين 40 إلى 60 ميلاً في الساعة، والبط قادر على الحفاظ على هذه السرعة على مدار رحلة 800 ميل ( 1300 كيلو مترًا)، ولكن بعد ذلك يجب أن يأكل ويستريح لمدة سبعة أيام حتى يتعافى.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
04:40 PM
اخر تعديل
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
07:20 PM

شاهد.. أروع فيديو لطائر على طريق سريع

قد تصاب بالإرهاق وأنت تحاول متابعته

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
8,923

ربما يكون هذا أروع فيديو لطائر تشاهده، ليس فقط بسبب الأجنحة القوية والجسم الانسيابي الذي يخترق الهواء، لكن لأنك قد تصاب بالإرهاق وتتسارع أنفاسك وأنت تحاول متابعة هذه البطة وسط السيارات طريق سريع مزدحم.

وحسب صحيفة "مترو" البريطانية، قام رولاند باولر، 33 عامًا، بإلتقاط هذا الفيديو يوم 19 أغسطس الجاري، حين كان في شاحنة يقودها صديقه على طريق "M23" السريع، بالقرب من مطار غاتويك ‏الدولي جنوبي لندن.

في بداية الفيديو، الذي يستمر أكثر من دقيقة ونصف، نشاهد البطة وهي تطير وتدخل على الطريق السريع من أحد جوانبه الطريق، بينما يقول "باولر": "أنظر إلى تلك البطة تدخل على الطريق".

كانت البطة تطير بسرعة وقوة وتصميم، ما أصاب "بولر" بصدمة شديدة لرؤيته الطائر وهو يواكب تدفق حركة المرور، وبالفعل بدأ في تسجيل الفيديو على جواله وهو يجلس بجوار صديقه قائد الشاحنة.

وفي لحظة ما تظهر البطة وهي تطير بقوة وصعوبة أمام سيارة سوداء، حتى تصبح في الحارة الخارجية للطريق السريع.

في الفيديو، نسمع "باولر"، وهو يقول: "أنظر إليها وهي تطير، أنظر ماذا تفعل؟ إنها تطير بسرعة 60 ميلاً (97 كيلومترًا ) في الساعة"، ثم يصيح "باولر" وهو ينظر في عداد السرعة ويحث صديقه على استكمال السباق ويشجع الطائر: "استمر، إنه يمتلك القدرة على أن يفعل ذلك، وعليك أن تحترمه".

وبالفعل واصلت البطة الطيران بلا تردد على الطريق السريع، وحافظت على سرعتها البالغة 60 ميلاً في الساعة قبل أن تغادر في النهاية دون أن تصاب بأذى وتتجه إلى بعض الأراضي الزراعية.

ويعلق "باولر" على الفيديو قائلاً: "هذه البطة كانت تحب ما تفعل، كانت تضحك وتستمتع بوقتها، ولم تكن في مأزق، فحين يكون طائر في مشكلة يحاول الابتعاد عن الطريق السريع، قبل أن تصدمه سيارة مسرعة .. قد يقول البعض أنها كانت خائفة، لكن صدقني لم تكن خائفة".

ويعتقد "باولر" أن البطة في الفيديو ربما تكون قد انفصلت عن مجموعة لأن البط عادة ما يطير في شكل أسراب.

وتقول الصحيفة: تبلغ سرعة البطة أثناء الطيران ما بين 40 إلى 60 ميلاً في الساعة، والبط قادر على الحفاظ على هذه السرعة على مدار رحلة 800 ميل ( 1300 كيلو مترًا)، ولكن بعد ذلك يجب أن يأكل ويستريح لمدة سبعة أيام حتى يتعافى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,374
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,593
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,905
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,107

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة