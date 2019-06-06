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مدير تعليم مكة وجدة يتعرض لأزمة صحية

نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج

تعرض مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة وتعليم جدة عبدالله بن أحمد الثقفي لأزمة صحية صباح اليوم الخميس نُقل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج.

يُشار إلى أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ كان قد أصدر قبل عدة أيام قرارًا بتكليف عبدالله الثقفي مديرًا لتعليم منطقة مكة المكرمة، بالاضافة إلى عمله مديرًا لتعليم جدة.

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مدير تعليم مكة وجدة يتعرض لأزمة صحية
سبق

تعرض مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة وتعليم جدة عبدالله بن أحمد الثقفي لأزمة صحية صباح اليوم الخميس نُقل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج.

يُشار إلى أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ كان قد أصدر قبل عدة أيام قرارًا بتكليف عبدالله الثقفي مديرًا لتعليم منطقة مكة المكرمة، بالاضافة إلى عمله مديرًا لتعليم جدة.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
10:33 PM
اخر تعديل
06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
11:08 PM

مدير تعليم مكة وجدة يتعرض لأزمة صحية

نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج

A A A
سعود الدعجاني - جدة
3
1,714

تعرض مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة وتعليم جدة عبدالله بن أحمد الثقفي لأزمة صحية صباح اليوم الخميس نُقل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج.

يُشار إلى أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ كان قد أصدر قبل عدة أيام قرارًا بتكليف عبدالله الثقفي مديرًا لتعليم منطقة مكة المكرمة، بالاضافة إلى عمله مديرًا لتعليم جدة.

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