يُشار إلى أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ كان قد أصدر قبل عدة أيام قرارًا بتكليف عبدالله الثقفي مديرًا لتعليم منطقة مكة المكرمة، بالاضافة إلى عمله مديرًا لتعليم جدة.

تعرض مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة وتعليم جدة عبدالله بن أحمد الثقفي لأزمة صحية صباح اليوم الخميس نُقل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج.

مدير تعليم مكة وجدة يتعرض لأزمة صحية سعود الدعجاني سبق 2019-06-06 تعرض مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة وتعليم جدة عبدالله بن أحمد الثقفي لأزمة صحية صباح اليوم الخميس نُقل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج. يُشار إلى أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ كان قد أصدر قبل عدة أيام قرارًا بتكليف عبدالله الثقفي مديرًا لتعليم منطقة مكة المكرمة، بالاضافة إلى عمله مديرًا لتعليم جدة.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440 10:33 PM

اخر تعديل 06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440 11:08 PM

مدير تعليم مكة وجدة يتعرض لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج





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تعرض مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة وتعليم جدة عبدالله بن أحمد الثقفي لأزمة صحية صباح اليوم الخميس نُقل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج.

يُشار إلى أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ كان قد أصدر قبل عدة أيام قرارًا بتكليف عبدالله الثقفي مديرًا لتعليم منطقة مكة المكرمة، بالاضافة إلى عمله مديرًا لتعليم جدة.