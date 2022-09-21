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"السليمان": تكاليف الاحتيال التأميني بلغت 100 مليون ريال منذ بداية 2018

قال: التقنية المتطورة أبرز الطرق لمواجهته ونستهدف تحسين المستويات

أكد الرئيس التنفيذي لشركة نجم محمد السليمان؛ أن تكاليف الاحتيال التأميني تبلغ نحو 100 مليون ريال، من 13 ألف قضية احتيال تم رصدها منذ بداية عام 2018 حتى الربع الأول من 2019، مؤكّدًا أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلات قادرة على إحداث موجة من الحلول المبتكرة الكفيلة بالكشف عن المخاطر ووقف الاحتيال في مجال التأمين.

ولفت السليمان إلى أن "نجم" تستهدف تحسين مستويات الكفاءة في الكشف عن محاولات الاحتيال والاستعادة السريعة للمطالبات، فضلًا عن تحسين جودة التنبيهات بهدف ترشيد المطالبات عبر تقييم نماذج المطالبة التأمينية المقدمة من العملاء، واتباع نهج استباقي لاكتشاف أية محاولات للاحتيال ومنعها، بالاستفادة من أحدث تقنيات التحليلات والكشف عن الاحتيال.

وتابع: كما أعلنت "ساس"، الشركة البارزة في مجال تقنيات تحليلات البيانات ومكافحة الاحتيال، عن إبرام اتفاقية تعاون تقني مع نجم تهدف لمواجهة حالات الاحتيال في مطالبات التأمين على المركبات والحدّ منها.

من ناحيته سلط المدير الإقليمي للخدمات الاستشارية في شركة ساس، عبد حمندي، الضوء على الطرق التي يمكن تقديم حلول إتمام التحليلات في مجال التأمين على المركبات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السليمان": تكاليف الاحتيال التأميني بلغت 100 مليون ريال منذ بداية 2018
سبق

أكد الرئيس التنفيذي لشركة نجم محمد السليمان؛ أن تكاليف الاحتيال التأميني تبلغ نحو 100 مليون ريال، من 13 ألف قضية احتيال تم رصدها منذ بداية عام 2018 حتى الربع الأول من 2019، مؤكّدًا أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلات قادرة على إحداث موجة من الحلول المبتكرة الكفيلة بالكشف عن المخاطر ووقف الاحتيال في مجال التأمين.

ولفت السليمان إلى أن "نجم" تستهدف تحسين مستويات الكفاءة في الكشف عن محاولات الاحتيال والاستعادة السريعة للمطالبات، فضلًا عن تحسين جودة التنبيهات بهدف ترشيد المطالبات عبر تقييم نماذج المطالبة التأمينية المقدمة من العملاء، واتباع نهج استباقي لاكتشاف أية محاولات للاحتيال ومنعها، بالاستفادة من أحدث تقنيات التحليلات والكشف عن الاحتيال.

وتابع: كما أعلنت "ساس"، الشركة البارزة في مجال تقنيات تحليلات البيانات ومكافحة الاحتيال، عن إبرام اتفاقية تعاون تقني مع نجم تهدف لمواجهة حالات الاحتيال في مطالبات التأمين على المركبات والحدّ منها.

من ناحيته سلط المدير الإقليمي للخدمات الاستشارية في شركة ساس، عبد حمندي، الضوء على الطرق التي يمكن تقديم حلول إتمام التحليلات في مجال التأمين على المركبات.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
02:49 PM

"السليمان": تكاليف الاحتيال التأميني بلغت 100 مليون ريال منذ بداية 2018

قال: التقنية المتطورة أبرز الطرق لمواجهته ونستهدف تحسين المستويات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الرئيس التنفيذي لشركة نجم محمد السليمان؛ أن تكاليف الاحتيال التأميني تبلغ نحو 100 مليون ريال، من 13 ألف قضية احتيال تم رصدها منذ بداية عام 2018 حتى الربع الأول من 2019، مؤكّدًا أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلات قادرة على إحداث موجة من الحلول المبتكرة الكفيلة بالكشف عن المخاطر ووقف الاحتيال في مجال التأمين.

ولفت السليمان إلى أن "نجم" تستهدف تحسين مستويات الكفاءة في الكشف عن محاولات الاحتيال والاستعادة السريعة للمطالبات، فضلًا عن تحسين جودة التنبيهات بهدف ترشيد المطالبات عبر تقييم نماذج المطالبة التأمينية المقدمة من العملاء، واتباع نهج استباقي لاكتشاف أية محاولات للاحتيال ومنعها، بالاستفادة من أحدث تقنيات التحليلات والكشف عن الاحتيال.

وتابع: كما أعلنت "ساس"، الشركة البارزة في مجال تقنيات تحليلات البيانات ومكافحة الاحتيال، عن إبرام اتفاقية تعاون تقني مع نجم تهدف لمواجهة حالات الاحتيال في مطالبات التأمين على المركبات والحدّ منها.

من ناحيته سلط المدير الإقليمي للخدمات الاستشارية في شركة ساس، عبد حمندي، الضوء على الطرق التي يمكن تقديم حلول إتمام التحليلات في مجال التأمين على المركبات.

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