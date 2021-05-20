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سحب ورياح تثير الأتربة.. "الحصيني": هنا تسقط الأمطار اليوم

تحدّث عن طقس اليوم وقال: هطولات معظمها خفيفة لمتوسطة

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ24 ساعة القادمة -إن شاء الله- من مساء اليوم الخميس 8/ 10/ 1442هـ، تشكّل بعض السحب على ارتفاعات مختلفة، بعضها ممطر على أجزاء من: (حائل، والجوف، وتبوك، ومرتفعات الباحة، وعسير، وجازان، وغرب القصيم).

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "معظمها خفيفة إلى متوسطة، يرافق ذلك رياح مثيرة للأتربة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سحب ورياح تثير الأتربة.. "الحصيني": هنا تسقط الأمطار اليوم
سبق

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ24 ساعة القادمة -إن شاء الله- من مساء اليوم الخميس 8/ 10/ 1442هـ، تشكّل بعض السحب على ارتفاعات مختلفة، بعضها ممطر على أجزاء من: (حائل، والجوف، وتبوك، ومرتفعات الباحة، وعسير، وجازان، وغرب القصيم).

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "معظمها خفيفة إلى متوسطة، يرافق ذلك رياح مثيرة للأتربة".

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
01:59 PM

سحب ورياح تثير الأتربة.. "الحصيني": هنا تسقط الأمطار اليوم

تحدّث عن طقس اليوم وقال: هطولات معظمها خفيفة لمتوسطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ24 ساعة القادمة -إن شاء الله- من مساء اليوم الخميس 8/ 10/ 1442هـ، تشكّل بعض السحب على ارتفاعات مختلفة، بعضها ممطر على أجزاء من: (حائل، والجوف، وتبوك، ومرتفعات الباحة، وعسير، وجازان، وغرب القصيم).

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "معظمها خفيفة إلى متوسطة، يرافق ذلك رياح مثيرة للأتربة".

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