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روسيا: 4829 إصابة جديدة و110 حالات وفاة بكورونا

شفاء 5905 ليصل عدد المتعافين إلى 798466

سجلت روسيا اليوم، 4829 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 980405 إصابات.

وأفاد مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، في بيان، بأنه سجّل 110 حالات وفاة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات إلى 16914 شخصاً، مشيراً إلى تعافي 5905 أشخاص، ليصل عدد المتعافين إلى 798466 شخصاً.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا: 4829 إصابة جديدة و110 حالات وفاة بكورونا
سبق

سجلت روسيا اليوم، 4829 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 980405 إصابات.

وأفاد مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، في بيان، بأنه سجّل 110 حالات وفاة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات إلى 16914 شخصاً، مشيراً إلى تعافي 5905 أشخاص، ليصل عدد المتعافين إلى 798466 شخصاً.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
01:29 PM

روسيا: 4829 إصابة جديدة و110 حالات وفاة بكورونا

شفاء 5905 ليصل عدد المتعافين إلى 798466

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت روسيا اليوم، 4829 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 980405 إصابات.

وأفاد مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، في بيان، بأنه سجّل 110 حالات وفاة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات إلى 16914 شخصاً، مشيراً إلى تعافي 5905 أشخاص، ليصل عدد المتعافين إلى 798466 شخصاً.

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