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يورو 2020.. إنجلترا يهدر فرصة التأهل المبكر بتعادل سلبي أمام اسكتلندا

ارتفع رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب التشيك

أهدر المنتخب الإنجليزي فرصة التأهل المبكر إلى ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا 2020، بتعادله سلبياً بدون أهداف مع ضيفه المنتخب الاسكتلندي مساء يوم الجمعة، وذلك في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة يورو 2020.

وتفصيلاً، ارتفع رصيد إنجلترا إلى 4 نقاط بالتساوي مع التشيك متصدرة المجموعة بفارق الأهداف، فيما حصدت اسكتلندا أول نقطة لها في البطولة بعد الخسارة من التشيك في الجولة الأولى.

بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بطولة كأس أمم أوروبا

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يورو 2020.. إنجلترا يهدر فرصة التأهل المبكر بتعادل سلبي أمام اسكتلندا
سبق

أهدر المنتخب الإنجليزي فرصة التأهل المبكر إلى ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا 2020، بتعادله سلبياً بدون أهداف مع ضيفه المنتخب الاسكتلندي مساء يوم الجمعة، وذلك في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة يورو 2020.

وتفصيلاً، ارتفع رصيد إنجلترا إلى 4 نقاط بالتساوي مع التشيك متصدرة المجموعة بفارق الأهداف، فيما حصدت اسكتلندا أول نقطة لها في البطولة بعد الخسارة من التشيك في الجولة الأولى.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
12:35 AM

يورو 2020.. إنجلترا يهدر فرصة التأهل المبكر بتعادل سلبي أمام اسكتلندا

ارتفع رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب التشيك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أهدر المنتخب الإنجليزي فرصة التأهل المبكر إلى ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا 2020، بتعادله سلبياً بدون أهداف مع ضيفه المنتخب الاسكتلندي مساء يوم الجمعة، وذلك في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة يورو 2020.

وتفصيلاً، ارتفع رصيد إنجلترا إلى 4 نقاط بالتساوي مع التشيك متصدرة المجموعة بفارق الأهداف، فيما حصدت اسكتلندا أول نقطة لها في البطولة بعد الخسارة من التشيك في الجولة الأولى.

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