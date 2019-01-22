النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مواطن بخميس مشيط يتبرع بكليته لقريبته ويُنهي معاناتها مع المرض

في عملية أجريت بمستشفى القوات المسلحة وتكللت بالنجاح

أنهى مواطن، معاناة إحدى قريباته مع الغسيل الكلوي، بعدما تبرع له بإحدى كليتيه في مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط.

وتبرع المواطن سعيد سالم آل جراد الشهراني بإحدى كليتيه لإحدى قريبته؛ لينهي بذلك معاناتها مع الغسيل الكلوي الذي عانته كثيراً طوال الفترة الماضية.

وقرر "الشهراني" التبرع بإحدى كليتيه لقريبته طلباً للأجر وإنهاء لمعاناتها، بعد أن علم أن أشقاء المريضة حاولوا التبرع لها لكن لم تتطابق الفحوصات الطبية المناسبة للتبرع، ليبادر بنفسه ويخضع للفحوصات اللازمة بمستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط، ليتضح مطابقة المريضة في كافة الأمور التي تتيح التبرع، ويعزم على التبرع في موقف نبيل به صلة للأقارب وتقدير لهم طلبًا للأجر والثواب، ليقوم فريق طبي بعملية زراعة الكلية، التي تكللت - ولله الحمد - بالنجاح.

وعبَّر عدد من ذويهما عن فخرهم بما قام به "سعيد" تجاه قريبته، ودعوا الله أن يكتب له الأجر والثواب، مقدمين شكرهم للطاقم الطبي الذي أجرى العملية في مستشفى القوات المسلحة، لما قدمه من تسهيل وتعاون، كان لهما دور كبير في إنجاح العملية بعد توفيق الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مواطن بخميس مشيط يتبرع بكليته لقريبته ويُنهي معاناتها مع المرض
سبق

أنهى مواطن، معاناة إحدى قريباته مع الغسيل الكلوي، بعدما تبرع له بإحدى كليتيه في مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط.

وتبرع المواطن سعيد سالم آل جراد الشهراني بإحدى كليتيه لإحدى قريبته؛ لينهي بذلك معاناتها مع الغسيل الكلوي الذي عانته كثيراً طوال الفترة الماضية.

وقرر "الشهراني" التبرع بإحدى كليتيه لقريبته طلباً للأجر وإنهاء لمعاناتها، بعد أن علم أن أشقاء المريضة حاولوا التبرع لها لكن لم تتطابق الفحوصات الطبية المناسبة للتبرع، ليبادر بنفسه ويخضع للفحوصات اللازمة بمستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط، ليتضح مطابقة المريضة في كافة الأمور التي تتيح التبرع، ويعزم على التبرع في موقف نبيل به صلة للأقارب وتقدير لهم طلبًا للأجر والثواب، ليقوم فريق طبي بعملية زراعة الكلية، التي تكللت - ولله الحمد - بالنجاح.

وعبَّر عدد من ذويهما عن فخرهم بما قام به "سعيد" تجاه قريبته، ودعوا الله أن يكتب له الأجر والثواب، مقدمين شكرهم للطاقم الطبي الذي أجرى العملية في مستشفى القوات المسلحة، لما قدمه من تسهيل وتعاون، كان لهما دور كبير في إنجاح العملية بعد توفيق الله.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
05:03 PM

مواطن بخميس مشيط يتبرع بكليته لقريبته ويُنهي معاناتها مع المرض

في عملية أجريت بمستشفى القوات المسلحة وتكللت بالنجاح

A A A
سعود الدعجاني - خميس مشيط
1
1,437

أنهى مواطن، معاناة إحدى قريباته مع الغسيل الكلوي، بعدما تبرع له بإحدى كليتيه في مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط.

وتبرع المواطن سعيد سالم آل جراد الشهراني بإحدى كليتيه لإحدى قريبته؛ لينهي بذلك معاناتها مع الغسيل الكلوي الذي عانته كثيراً طوال الفترة الماضية.

وقرر "الشهراني" التبرع بإحدى كليتيه لقريبته طلباً للأجر وإنهاء لمعاناتها، بعد أن علم أن أشقاء المريضة حاولوا التبرع لها لكن لم تتطابق الفحوصات الطبية المناسبة للتبرع، ليبادر بنفسه ويخضع للفحوصات اللازمة بمستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط، ليتضح مطابقة المريضة في كافة الأمور التي تتيح التبرع، ويعزم على التبرع في موقف نبيل به صلة للأقارب وتقدير لهم طلبًا للأجر والثواب، ليقوم فريق طبي بعملية زراعة الكلية، التي تكللت - ولله الحمد - بالنجاح.

وعبَّر عدد من ذويهما عن فخرهم بما قام به "سعيد" تجاه قريبته، ودعوا الله أن يكتب له الأجر والثواب، مقدمين شكرهم للطاقم الطبي الذي أجرى العملية في مستشفى القوات المسلحة، لما قدمه من تسهيل وتعاون، كان لهما دور كبير في إنجاح العملية بعد توفيق الله.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,806
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,624
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,875
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,739

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة