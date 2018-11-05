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الملحق الثقافي بأستراليا يرعى حفل تخريج الطلاب السعوديين بجامعات أدليد

من حَملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والزمالة الطبية بمختلف الاختصاصات

حضر الملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي حفل التخرج الذي نظمه نادي الطلبة السعوديين في أدليد، وذلك في قاعة سكوت في جامعة أدليد العريقة في مدينة أدليد الأسترالية عاصمة ولاية جنوب أستراليا؛ بمناسبة تخريج دفعة من المبتعثين والمبتعثات من جامعات ولاية جنوب أستراليا للعام الحالي 2018.


وتفصيلاً، بدأ الحفل المقام بهذه المناسبة بالسلام الملكي، ثم انطلقت مسيرة الخريجين الذين بلغ عددهم (70) خريجاً وخريجة من حَملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والزمالة الطبية من مختلف الجامعات والمعاهد العلمية والأكاديمية في ولاية جنوب أستراليا.


وفي بداية الحفل استمع الجميع إلى كلمة مسجلة لسفير المملكة في أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم، نقل فيها تهنئة القيادة الرشيدة للخريجين والخريجات متمنياً لهم التوفيق والسداد.



وقدم الدكتور "خداوردي" التهنئة للخريجين والخريجات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في خدمة وطنهم وأهدافه السامية، وفق رؤية السعودية 2030، مبينًا أن أبواب الملحقية مفتوحة لتوفير الأجواء الملائمة لهم دائماً لتحقيق أهداف ابتعاثهم.



وألقى الدكتور موسى الغزوي كلمةً باسم الخريجين، ثم ألقى بعدها رئيس نادي الطلبة السعوديين في مدينة أدليد سليمان العودة كلمةً هنأ فيها جميع الخريجين والخريجات، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.


وقدم نائب رئيس نادي الطلبة السعوديين في أدليد أحمد رضا عرضاً لأبرز أنشطة وفعاليات النادي التي تمت إقامتها خلال السنة الحالية 2018.



وقدم الحفل الإعلامي والمبتعث ياسر بن صولان السليماني والذي قدم بدوره التهنئة لجميع الخريجين والخريجات بمناسبة التخرج، وقدم شكره للقيادة الرشيدة ولسفير المملكة والملحق الثقافي في أستراليا على الدعم اللامحدود الذي يقدمونه لخدمة المبتعثين والمبتعثات وسعيهم واهتمامهم المستمر بكل تفاصيل المبتعثين وتذليل كافة الصعوبات التي قد تؤثر على تحصيلهم العلمي.



وفي ختام الحفل سلَّم الملحق الثقافي شهادات التكريم لجميع الخريجين والخريجات، والشهادات والدروع التقديرية للجنة المنظمة ولأعضاء النادي السعودي في مدينة أدليد ولجميع المتطوعين والهيئات والشركات الداعمة والراعية لإقامة الحفل.



حضر الحفل مدير الشؤون الثقافية والأندية الطلابية أيمن الصالح وعدد من ممثلي الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في مدينة أدليد.

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الملحق الثقافي بأستراليا يرعى حفل تخريج الطلاب السعوديين بجامعات أدليد
سبق

حضر الملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي حفل التخرج الذي نظمه نادي الطلبة السعوديين في أدليد، وذلك في قاعة سكوت في جامعة أدليد العريقة في مدينة أدليد الأسترالية عاصمة ولاية جنوب أستراليا؛ بمناسبة تخريج دفعة من المبتعثين والمبتعثات من جامعات ولاية جنوب أستراليا للعام الحالي 2018.


وتفصيلاً، بدأ الحفل المقام بهذه المناسبة بالسلام الملكي، ثم انطلقت مسيرة الخريجين الذين بلغ عددهم (70) خريجاً وخريجة من حَملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والزمالة الطبية من مختلف الجامعات والمعاهد العلمية والأكاديمية في ولاية جنوب أستراليا.


وفي بداية الحفل استمع الجميع إلى كلمة مسجلة لسفير المملكة في أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم، نقل فيها تهنئة القيادة الرشيدة للخريجين والخريجات متمنياً لهم التوفيق والسداد.



وقدم الدكتور "خداوردي" التهنئة للخريجين والخريجات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في خدمة وطنهم وأهدافه السامية، وفق رؤية السعودية 2030، مبينًا أن أبواب الملحقية مفتوحة لتوفير الأجواء الملائمة لهم دائماً لتحقيق أهداف ابتعاثهم.



وألقى الدكتور موسى الغزوي كلمةً باسم الخريجين، ثم ألقى بعدها رئيس نادي الطلبة السعوديين في مدينة أدليد سليمان العودة كلمةً هنأ فيها جميع الخريجين والخريجات، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.


وقدم نائب رئيس نادي الطلبة السعوديين في أدليد أحمد رضا عرضاً لأبرز أنشطة وفعاليات النادي التي تمت إقامتها خلال السنة الحالية 2018.



وقدم الحفل الإعلامي والمبتعث ياسر بن صولان السليماني والذي قدم بدوره التهنئة لجميع الخريجين والخريجات بمناسبة التخرج، وقدم شكره للقيادة الرشيدة ولسفير المملكة والملحق الثقافي في أستراليا على الدعم اللامحدود الذي يقدمونه لخدمة المبتعثين والمبتعثات وسعيهم واهتمامهم المستمر بكل تفاصيل المبتعثين وتذليل كافة الصعوبات التي قد تؤثر على تحصيلهم العلمي.



وفي ختام الحفل سلَّم الملحق الثقافي شهادات التكريم لجميع الخريجين والخريجات، والشهادات والدروع التقديرية للجنة المنظمة ولأعضاء النادي السعودي في مدينة أدليد ولجميع المتطوعين والهيئات والشركات الداعمة والراعية لإقامة الحفل.



حضر الحفل مدير الشؤون الثقافية والأندية الطلابية أيمن الصالح وعدد من ممثلي الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في مدينة أدليد.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
02:36 PM

الملحق الثقافي بأستراليا يرعى حفل تخريج الطلاب السعوديين بجامعات أدليد

من حَملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والزمالة الطبية بمختلف الاختصاصات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حضر الملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي حفل التخرج الذي نظمه نادي الطلبة السعوديين في أدليد، وذلك في قاعة سكوت في جامعة أدليد العريقة في مدينة أدليد الأسترالية عاصمة ولاية جنوب أستراليا؛ بمناسبة تخريج دفعة من المبتعثين والمبتعثات من جامعات ولاية جنوب أستراليا للعام الحالي 2018.


وتفصيلاً، بدأ الحفل المقام بهذه المناسبة بالسلام الملكي، ثم انطلقت مسيرة الخريجين الذين بلغ عددهم (70) خريجاً وخريجة من حَملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والزمالة الطبية من مختلف الجامعات والمعاهد العلمية والأكاديمية في ولاية جنوب أستراليا.


وفي بداية الحفل استمع الجميع إلى كلمة مسجلة لسفير المملكة في أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم، نقل فيها تهنئة القيادة الرشيدة للخريجين والخريجات متمنياً لهم التوفيق والسداد.



وقدم الدكتور "خداوردي" التهنئة للخريجين والخريجات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في خدمة وطنهم وأهدافه السامية، وفق رؤية السعودية 2030، مبينًا أن أبواب الملحقية مفتوحة لتوفير الأجواء الملائمة لهم دائماً لتحقيق أهداف ابتعاثهم.



وألقى الدكتور موسى الغزوي كلمةً باسم الخريجين، ثم ألقى بعدها رئيس نادي الطلبة السعوديين في مدينة أدليد سليمان العودة كلمةً هنأ فيها جميع الخريجين والخريجات، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.


وقدم نائب رئيس نادي الطلبة السعوديين في أدليد أحمد رضا عرضاً لأبرز أنشطة وفعاليات النادي التي تمت إقامتها خلال السنة الحالية 2018.



وقدم الحفل الإعلامي والمبتعث ياسر بن صولان السليماني والذي قدم بدوره التهنئة لجميع الخريجين والخريجات بمناسبة التخرج، وقدم شكره للقيادة الرشيدة ولسفير المملكة والملحق الثقافي في أستراليا على الدعم اللامحدود الذي يقدمونه لخدمة المبتعثين والمبتعثات وسعيهم واهتمامهم المستمر بكل تفاصيل المبتعثين وتذليل كافة الصعوبات التي قد تؤثر على تحصيلهم العلمي.



وفي ختام الحفل سلَّم الملحق الثقافي شهادات التكريم لجميع الخريجين والخريجات، والشهادات والدروع التقديرية للجنة المنظمة ولأعضاء النادي السعودي في مدينة أدليد ولجميع المتطوعين والهيئات والشركات الداعمة والراعية لإقامة الحفل.



حضر الحفل مدير الشؤون الثقافية والأندية الطلابية أيمن الصالح وعدد من ممثلي الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في مدينة أدليد.

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