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ترقية حرم الأمير بدر بن سعود إلى سكرتير أول بوزارة الخارجية

صدرت ترقية حرم مساعد قائد قوة أمن المسجد الحرام الأمير العميد دكتور بدر بن سعود آل سعود، الأميرة بدور بنت عبدالناصر بن منصور السحلي، إلى مرتبة سكرتير أول في وزارة الخارجية.

وأكدت أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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ترقية حرم الأمير بدر بن سعود إلى سكرتير أول بوزارة الخارجية
سبق

صدرت ترقية حرم مساعد قائد قوة أمن المسجد الحرام الأمير العميد دكتور بدر بن سعود آل سعود، الأميرة بدور بنت عبدالناصر بن منصور السحلي، إلى مرتبة سكرتير أول في وزارة الخارجية.

وأكدت أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
11:09 PM

ترقية حرم الأمير بدر بن سعود إلى سكرتير أول بوزارة الخارجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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صدرت ترقية حرم مساعد قائد قوة أمن المسجد الحرام الأمير العميد دكتور بدر بن سعود آل سعود، الأميرة بدور بنت عبدالناصر بن منصور السحلي، إلى مرتبة سكرتير أول في وزارة الخارجية.

وأكدت أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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