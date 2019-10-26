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سيدة تصاب بالسرطان بسبب ملابس زوجها.. القصة وما فيها

تعرضت للأسبستوس بانتظام.. بعد فترة ظهرت الأعراض عليها

أصيبت أرملة بمرض سرطان العضلات بسبب ملابس زوجها التي كانت مغطاة بغبار "الأسبستوس".

ووفقًا لصحيفة "ميرور": كان الزوج "مافيس تورتون" يعمل في مصنع للأسبستوس كعامل لحام.

وكانت الزوجة تقوم بنفض ملابس زوجها المليئة بأتربة الأسبستوس بانتظام بعدما يعود إلى المنزل.

وعقب عقود ظهرت أعراض المرض على السيدة، وأصيبت بورم الظهارة المتوسطة، وهو سرطان مرتبط بالتعرض للأسبستوس، لفترة كبيرة من الزمن.

وقالت السيدة، وفق ما نقلت اليوم وكالة سبوتنيك عربي: "طوال كل هذا الوقت أتذكر أن زوجي كان يرتدي دائمًا قميص عمل وبنطلون جينز، وبعد عودته إلى المنزل كان يضعهم في سلة الغسيل، وقبل أن أقوم بغسلهم، كنت أنفضهم أولًا من أتربة الأسبستوس المعلقة بهم لتسهيل عملية الغسل".

وأضافت: "لم أتخيل أبدًا أن تلك الأتربة سوف تعيش بداخلي لسنوات حتى تكون مرض السرطان".

وأتمّت: "لقد كانت صدمة كبيرة. في البداية لم أستطع التفكير في كيفية تعرضي للأسبستوس حتى تذكرت ملابس زوجي وما كنت أفعله بها".

ويرى الأطباء أن تعرض السيدة للسرطان قد يكون مرتبطًا بغسيل ملابس زوجها الراحل.

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سيدة تصاب بالسرطان بسبب ملابس زوجها.. القصة وما فيها
سبق

أصيبت أرملة بمرض سرطان العضلات بسبب ملابس زوجها التي كانت مغطاة بغبار "الأسبستوس".

ووفقًا لصحيفة "ميرور": كان الزوج "مافيس تورتون" يعمل في مصنع للأسبستوس كعامل لحام.

وكانت الزوجة تقوم بنفض ملابس زوجها المليئة بأتربة الأسبستوس بانتظام بعدما يعود إلى المنزل.

وعقب عقود ظهرت أعراض المرض على السيدة، وأصيبت بورم الظهارة المتوسطة، وهو سرطان مرتبط بالتعرض للأسبستوس، لفترة كبيرة من الزمن.

وقالت السيدة، وفق ما نقلت اليوم وكالة سبوتنيك عربي: "طوال كل هذا الوقت أتذكر أن زوجي كان يرتدي دائمًا قميص عمل وبنطلون جينز، وبعد عودته إلى المنزل كان يضعهم في سلة الغسيل، وقبل أن أقوم بغسلهم، كنت أنفضهم أولًا من أتربة الأسبستوس المعلقة بهم لتسهيل عملية الغسل".

وأضافت: "لم أتخيل أبدًا أن تلك الأتربة سوف تعيش بداخلي لسنوات حتى تكون مرض السرطان".

وأتمّت: "لقد كانت صدمة كبيرة. في البداية لم أستطع التفكير في كيفية تعرضي للأسبستوس حتى تذكرت ملابس زوجي وما كنت أفعله بها".

ويرى الأطباء أن تعرض السيدة للسرطان قد يكون مرتبطًا بغسيل ملابس زوجها الراحل.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
01:51 PM

سيدة تصاب بالسرطان بسبب ملابس زوجها.. القصة وما فيها

تعرضت للأسبستوس بانتظام.. بعد فترة ظهرت الأعراض عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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21,834

أصيبت أرملة بمرض سرطان العضلات بسبب ملابس زوجها التي كانت مغطاة بغبار "الأسبستوس".

ووفقًا لصحيفة "ميرور": كان الزوج "مافيس تورتون" يعمل في مصنع للأسبستوس كعامل لحام.

وكانت الزوجة تقوم بنفض ملابس زوجها المليئة بأتربة الأسبستوس بانتظام بعدما يعود إلى المنزل.

وعقب عقود ظهرت أعراض المرض على السيدة، وأصيبت بورم الظهارة المتوسطة، وهو سرطان مرتبط بالتعرض للأسبستوس، لفترة كبيرة من الزمن.

وقالت السيدة، وفق ما نقلت اليوم وكالة سبوتنيك عربي: "طوال كل هذا الوقت أتذكر أن زوجي كان يرتدي دائمًا قميص عمل وبنطلون جينز، وبعد عودته إلى المنزل كان يضعهم في سلة الغسيل، وقبل أن أقوم بغسلهم، كنت أنفضهم أولًا من أتربة الأسبستوس المعلقة بهم لتسهيل عملية الغسل".

وأضافت: "لم أتخيل أبدًا أن تلك الأتربة سوف تعيش بداخلي لسنوات حتى تكون مرض السرطان".

وأتمّت: "لقد كانت صدمة كبيرة. في البداية لم أستطع التفكير في كيفية تعرضي للأسبستوس حتى تذكرت ملابس زوجي وما كنت أفعله بها".

ويرى الأطباء أن تعرض السيدة للسرطان قد يكون مرتبطًا بغسيل ملابس زوجها الراحل.

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