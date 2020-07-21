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"قرار التوطين" يحقق حلم "وضحى العتيبي" لتصبح أول سعودية تعمل في الفندقة

الأولى التي تحمل تخصص إدارة الفنادق والمنتجعات

لم تتوقع السيدة "وضحى العتيبي" أن يتحقق حلمها في العمل بالقطاع الفندقي، حتى جاءت "رؤية ٢٠٣٠" فقرأت المستقبل، وعلمت أن الوظيفة تنتظرها، وبحثت في تخصصات الجامعات السعودية ولم تجد ما يناسب هذا الشغف، فذهبت للولايات المتحدة الأمريكية لدراسة إدارة الفنادق والمنتجعات، أحد المجالات الخصبة والواعدة، وهناك مع تحصيلها الدراسي عملت في أحد المطاعم واكتسبت الخبرة الكافية حتى عُينت مديرة، ثم واصلت مشروعها الدراسي، وعادت للوطن كأول سعودية تحمل هذا التخصص الجامعي النادر، حتى إنها لم تمكث طويلًا فكان قرار التوطين -أحد مسارات الرؤية السعودية- فرجاً لها لتصبح من أوائل السعوديات العاملات في هذا المجال متسلحة بالشهادة والخبرة.

وتحدثت "وضحى" قائلة: "كان شغفي وميولي في مراحل مبكرة من عمري الإدارة الفندقية، ومهتمة بمراقبة شؤون النزل الفندقية والمنتجعات، ومقتنعة أن هذا المجال سيفتح فرصاً وظيفية للسعوديين، فقرأت كثيراً في هذا الاتجاه حتى بحثت عن تخصص إدارة الفنادق قبل سنوات، ولم أجده في جامعتنا لمحدودية التخصصات، وابتعثت لأمريكا، وهناك اجتهدت وعملت مساءً في أحد المطاعم لأدعم الدراسة بالممارسة، فكلاهما مكملان".

وأضافت: "بعد أشهر قليلة اقترحت عليهم عدم رمي بقايا الطعام وإعطاءها للمساكين، فوجدت هذه الفكرة إعجابهم؛ لأنها جديدة عليهم، وبالفعل طبقناها، وكان هدفي حفظ النعمة واستثمار تعاليم ديننا؛ لترغيبهم به فأنا هناك لستُ طالبة فحسب، بل سفيرة لديني ووطني، فرُقيت كمديرة، واستمررت حتى عدتُ حاملة البكالوريوس، وحتى اليوم يتواصلون معي ويرغبون بعودتي؛ لأنهم وجدوا ما يرضي تطلعاتهم".

واختتمت: "تقدمت بعدها لعدد من الفنادق، وكنت أُرفض لكوني أنثى، حتى جاء قرار التوطين وكان المنقذ لنا بعد الله، فقُبلت في أحد الفنادق، وفي البداية كنت أواجه حرجاً بالغاً، وربما بعض الانتقادات بسبب عدم تقبل المجتمع، فالخطوة جريئة وجديدة، لكن بعد فترة تقبلوا ذلك، لكني في كل الأحوال لن أتوقف، فالقيادة أوجدت البيئة المناسبة للعمل ووثقت بنا، وسنعمل بكفاءة وقدرة للنهوض بوطننا بدعم متواصل من زوجي، فهو المساند والمحفز".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قرار التوطين" يحقق حلم "وضحى العتيبي" لتصبح أول سعودية تعمل في الفندقة
سبق

لم تتوقع السيدة "وضحى العتيبي" أن يتحقق حلمها في العمل بالقطاع الفندقي، حتى جاءت "رؤية ٢٠٣٠" فقرأت المستقبل، وعلمت أن الوظيفة تنتظرها، وبحثت في تخصصات الجامعات السعودية ولم تجد ما يناسب هذا الشغف، فذهبت للولايات المتحدة الأمريكية لدراسة إدارة الفنادق والمنتجعات، أحد المجالات الخصبة والواعدة، وهناك مع تحصيلها الدراسي عملت في أحد المطاعم واكتسبت الخبرة الكافية حتى عُينت مديرة، ثم واصلت مشروعها الدراسي، وعادت للوطن كأول سعودية تحمل هذا التخصص الجامعي النادر، حتى إنها لم تمكث طويلًا فكان قرار التوطين -أحد مسارات الرؤية السعودية- فرجاً لها لتصبح من أوائل السعوديات العاملات في هذا المجال متسلحة بالشهادة والخبرة.

وتحدثت "وضحى" قائلة: "كان شغفي وميولي في مراحل مبكرة من عمري الإدارة الفندقية، ومهتمة بمراقبة شؤون النزل الفندقية والمنتجعات، ومقتنعة أن هذا المجال سيفتح فرصاً وظيفية للسعوديين، فقرأت كثيراً في هذا الاتجاه حتى بحثت عن تخصص إدارة الفنادق قبل سنوات، ولم أجده في جامعتنا لمحدودية التخصصات، وابتعثت لأمريكا، وهناك اجتهدت وعملت مساءً في أحد المطاعم لأدعم الدراسة بالممارسة، فكلاهما مكملان".

وأضافت: "بعد أشهر قليلة اقترحت عليهم عدم رمي بقايا الطعام وإعطاءها للمساكين، فوجدت هذه الفكرة إعجابهم؛ لأنها جديدة عليهم، وبالفعل طبقناها، وكان هدفي حفظ النعمة واستثمار تعاليم ديننا؛ لترغيبهم به فأنا هناك لستُ طالبة فحسب، بل سفيرة لديني ووطني، فرُقيت كمديرة، واستمررت حتى عدتُ حاملة البكالوريوس، وحتى اليوم يتواصلون معي ويرغبون بعودتي؛ لأنهم وجدوا ما يرضي تطلعاتهم".

واختتمت: "تقدمت بعدها لعدد من الفنادق، وكنت أُرفض لكوني أنثى، حتى جاء قرار التوطين وكان المنقذ لنا بعد الله، فقُبلت في أحد الفنادق، وفي البداية كنت أواجه حرجاً بالغاً، وربما بعض الانتقادات بسبب عدم تقبل المجتمع، فالخطوة جريئة وجديدة، لكن بعد فترة تقبلوا ذلك، لكني في كل الأحوال لن أتوقف، فالقيادة أوجدت البيئة المناسبة للعمل ووثقت بنا، وسنعمل بكفاءة وقدرة للنهوض بوطننا بدعم متواصل من زوجي، فهو المساند والمحفز".

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
06:33 PM
اخر تعديل
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
07:18 PM

"قرار التوطين" يحقق حلم "وضحى العتيبي" لتصبح أول سعودية تعمل في الفندقة

الأولى التي تحمل تخصص إدارة الفنادق والمنتجعات

تعبيرية
A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
2,482

لم تتوقع السيدة "وضحى العتيبي" أن يتحقق حلمها في العمل بالقطاع الفندقي، حتى جاءت "رؤية ٢٠٣٠" فقرأت المستقبل، وعلمت أن الوظيفة تنتظرها، وبحثت في تخصصات الجامعات السعودية ولم تجد ما يناسب هذا الشغف، فذهبت للولايات المتحدة الأمريكية لدراسة إدارة الفنادق والمنتجعات، أحد المجالات الخصبة والواعدة، وهناك مع تحصيلها الدراسي عملت في أحد المطاعم واكتسبت الخبرة الكافية حتى عُينت مديرة، ثم واصلت مشروعها الدراسي، وعادت للوطن كأول سعودية تحمل هذا التخصص الجامعي النادر، حتى إنها لم تمكث طويلًا فكان قرار التوطين -أحد مسارات الرؤية السعودية- فرجاً لها لتصبح من أوائل السعوديات العاملات في هذا المجال متسلحة بالشهادة والخبرة.

وتحدثت "وضحى" قائلة: "كان شغفي وميولي في مراحل مبكرة من عمري الإدارة الفندقية، ومهتمة بمراقبة شؤون النزل الفندقية والمنتجعات، ومقتنعة أن هذا المجال سيفتح فرصاً وظيفية للسعوديين، فقرأت كثيراً في هذا الاتجاه حتى بحثت عن تخصص إدارة الفنادق قبل سنوات، ولم أجده في جامعتنا لمحدودية التخصصات، وابتعثت لأمريكا، وهناك اجتهدت وعملت مساءً في أحد المطاعم لأدعم الدراسة بالممارسة، فكلاهما مكملان".

وأضافت: "بعد أشهر قليلة اقترحت عليهم عدم رمي بقايا الطعام وإعطاءها للمساكين، فوجدت هذه الفكرة إعجابهم؛ لأنها جديدة عليهم، وبالفعل طبقناها، وكان هدفي حفظ النعمة واستثمار تعاليم ديننا؛ لترغيبهم به فأنا هناك لستُ طالبة فحسب، بل سفيرة لديني ووطني، فرُقيت كمديرة، واستمررت حتى عدتُ حاملة البكالوريوس، وحتى اليوم يتواصلون معي ويرغبون بعودتي؛ لأنهم وجدوا ما يرضي تطلعاتهم".

واختتمت: "تقدمت بعدها لعدد من الفنادق، وكنت أُرفض لكوني أنثى، حتى جاء قرار التوطين وكان المنقذ لنا بعد الله، فقُبلت في أحد الفنادق، وفي البداية كنت أواجه حرجاً بالغاً، وربما بعض الانتقادات بسبب عدم تقبل المجتمع، فالخطوة جريئة وجديدة، لكن بعد فترة تقبلوا ذلك، لكني في كل الأحوال لن أتوقف، فالقيادة أوجدت البيئة المناسبة للعمل ووثقت بنا، وسنعمل بكفاءة وقدرة للنهوض بوطننا بدعم متواصل من زوجي، فهو المساند والمحفز".

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