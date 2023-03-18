الطائف.. بلدية بني سعد تنفذ جولات ميدانية على المحلات التجارية

‏ضمن الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس "كورونا"

نفذ مُراقبو بلدية بني سعد جولات ميدانية على عدد من المحلات التجارية، والتأكد من سلامة ما يُقدم من خلالها ضمن الجهود والإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس "كورونا".

جاء ذلك بمتابعة ميدانية من رئيس بلدية بني سعد في محافظة ميسان ، المهندس علي بن إبراهيم صديق

وشملت الجولة التأكد من منع الأكل بالمطاعم وتقديمها الوجبات خارجياً، كذلك التأكد من تقيد صالونات الحلاقة بقرار الإغلاق ضمن إجراءات الوقاية، وفقاً للتعليمات الصادرة.