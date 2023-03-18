النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الطائف.. بلدية بني سعد تنفذ جولات ميدانية على المحلات التجارية

‏ضمن الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس "كورونا"

نفذ مُراقبو بلدية بني سعد جولات ميدانية على عدد من المحلات التجارية، والتأكد من سلامة ما يُقدم من خلالها ضمن الجهود والإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس "كورونا".

جاء ذلك بمتابعة ميدانية من رئيس بلدية بني سعد في محافظة ميسان ، المهندس علي بن إبراهيم صديق

وشملت الجولة التأكد من منع الأكل بالمطاعم وتقديمها الوجبات خارجياً، كذلك التأكد من تقيد صالونات الحلاقة بقرار الإغلاق ضمن إجراءات الوقاية، وفقاً للتعليمات الصادرة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الطائف.. بلدية بني سعد تنفذ جولات ميدانية على المحلات التجارية
سبق

نفذ مُراقبو بلدية بني سعد جولات ميدانية على عدد من المحلات التجارية، والتأكد من سلامة ما يُقدم من خلالها ضمن الجهود والإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس "كورونا".

جاء ذلك بمتابعة ميدانية من رئيس بلدية بني سعد في محافظة ميسان ، المهندس علي بن إبراهيم صديق

وشملت الجولة التأكد من منع الأكل بالمطاعم وتقديمها الوجبات خارجياً، كذلك التأكد من تقيد صالونات الحلاقة بقرار الإغلاق ضمن إجراءات الوقاية، وفقاً للتعليمات الصادرة.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
04:17 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
06:56 PM

الطائف.. بلدية بني سعد تنفذ جولات ميدانية على المحلات التجارية

‏ضمن الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس "كورونا"

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
1,221

نفذ مُراقبو بلدية بني سعد جولات ميدانية على عدد من المحلات التجارية، والتأكد من سلامة ما يُقدم من خلالها ضمن الجهود والإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس "كورونا".

جاء ذلك بمتابعة ميدانية من رئيس بلدية بني سعد في محافظة ميسان ، المهندس علي بن إبراهيم صديق

وشملت الجولة التأكد من منع الأكل بالمطاعم وتقديمها الوجبات خارجياً، كذلك التأكد من تقيد صالونات الحلاقة بقرار الإغلاق ضمن إجراءات الوقاية، وفقاً للتعليمات الصادرة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,371
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,864
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,741
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,906

المقالات

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة