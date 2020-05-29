الجهات الأمنية تواصل تطبيق منع التجوُّل في "دومة الجندل"

وسط التزام تام من المواطنين والمقيمين

تواصل الجهات الأمنية من مختلف القطاعات بمحافظة دومة الجندل تطبيق أمر منع التجول عبر انتشارها في مختلف الطرق والميادين والمداخل والمخارج؛ وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة أبناء المجتمع.

والتقطت عدسة وكالة الأنباء السعودية (واس) بمنطقة الجوف صور الطرقات والميادين الرئيسة بالمحافظة خلال أوقات منع التجول من الساعة الـ3 مساء حتى الساعة الـ6 صباحًا؛ لتظهر خلوها من حركة السيارات والمشاة باستثناء الجهات الحيوية المستثناة من المنع، التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين في منازلهم.

وجسّد التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية الوعي المجتمعي، والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع حفاظًا على السلامة والصحة.