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"الصحة" تعلن تسجيل 2429 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 253349

الصحة: عدد المتعافين يتخطّى حاجز الـ200 ألف وبنسبة 80٪ من إجمالي الحالات المسجلة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن نسبة المتعافين في المملكة تجاوزت 80٪ من إجمالي الحالات المسجلة؛ حيث بلغ عدد المتعافين (203259) حالة ولله الحمد، وذلك بعد إضافة (5524) حالة تعافٍ جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في بيانها الصحفي، اليوم الاثنين، أنها سجلت (2429) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (253349) حالة؛ من بينها (47567) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (2196) حالة حرجة.

وأبانت أن الحالات المسجلة وعددها (2429) حالة، منها 37% إناث، و63% ذكور، وكبار السن 5%، و10% أطفال، 85% بالغين.

فيما بلغ عدد الوفيات (2523) حالة، بإضافة (37) حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى أنه تم إجراء (57498) فحصًا جديدًا؛ حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًّا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصحة: عدد المتعافين يتخطّى حاجز الـ200 ألف وبنسبة 80٪ من إجمالي الحالات المسجلة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن نسبة المتعافين في المملكة تجاوزت 80٪ من إجمالي الحالات المسجلة؛ حيث بلغ عدد المتعافين (203259) حالة ولله الحمد، وذلك بعد إضافة (5524) حالة تعافٍ جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في بيانها الصحفي، اليوم الاثنين، أنها سجلت (2429) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (253349) حالة؛ من بينها (47567) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (2196) حالة حرجة.

وأبانت أن الحالات المسجلة وعددها (2429) حالة، منها 37% إناث، و63% ذكور، وكبار السن 5%، و10% أطفال، 85% بالغين.

فيما بلغ عدد الوفيات (2523) حالة، بإضافة (37) حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى أنه تم إجراء (57498) فحصًا جديدًا؛ حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًّا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
03:54 PM

الصحة: عدد المتعافين يتخطّى حاجز الـ200 ألف وبنسبة 80٪ من إجمالي الحالات المسجلة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
7,483

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن نسبة المتعافين في المملكة تجاوزت 80٪ من إجمالي الحالات المسجلة؛ حيث بلغ عدد المتعافين (203259) حالة ولله الحمد، وذلك بعد إضافة (5524) حالة تعافٍ جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في بيانها الصحفي، اليوم الاثنين، أنها سجلت (2429) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (253349) حالة؛ من بينها (47567) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (2196) حالة حرجة.

وأبانت أن الحالات المسجلة وعددها (2429) حالة، منها 37% إناث، و63% ذكور، وكبار السن 5%، و10% أطفال، 85% بالغين.

فيما بلغ عدد الوفيات (2523) حالة، بإضافة (37) حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى أنه تم إجراء (57498) فحصًا جديدًا؛ حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًّا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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