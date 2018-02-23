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مدرب ليغانيس يعلنها: لم نرغب في التعاقد مع يحيى الشهري

كشفت صحيفة كادينا سير الإسبانية على أن مدرب فريق ليغانيس لم يكن يرغب في ضم اللاعب يحيى الشهري وأنه أتى إلى الفريق بدون موافقته .

وأوضحت الصحيفة الإسبانية تنامي متابعي الدوري الإسباني بأوساط المشجعين السعوديين خصوصاً عقب إعارة ٧ لاعبين إلى الليغا " رغم عدم مشاركتهم اللعب طيلة شهر منذ توقيع الاتفاقية يناير الماضي .

ويأتي هذا الحديث تأكيداً لتصريحات سابقة لمدربين في الدوري الإسباني، موضحين صعوبة مشاركة محترفي المملكة بالدوري، في منتصف الموسم لأهمية المباريات المتبقية؛ لتحديد المراكز، بالإضافة إلى أسباب فنية أخرى.

ومع نهاية الشهر الأول من تجربة احتراف اللاعبين السعوديين لا يزال استبعادهم حاضراً بالدوري الإسباني، فلم تشهد مباريات الليغا حتى الآن مشاركة أي لاعب سعودي مع فريقه لأسباب عدة .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب ليغانيس يعلنها: لم نرغب في التعاقد مع يحيى الشهري
سبق

كشفت صحيفة كادينا سير الإسبانية على أن مدرب فريق ليغانيس لم يكن يرغب في ضم اللاعب يحيى الشهري وأنه أتى إلى الفريق بدون موافقته .

وأوضحت الصحيفة الإسبانية تنامي متابعي الدوري الإسباني بأوساط المشجعين السعوديين خصوصاً عقب إعارة ٧ لاعبين إلى الليغا " رغم عدم مشاركتهم اللعب طيلة شهر منذ توقيع الاتفاقية يناير الماضي .

ويأتي هذا الحديث تأكيداً لتصريحات سابقة لمدربين في الدوري الإسباني، موضحين صعوبة مشاركة محترفي المملكة بالدوري، في منتصف الموسم لأهمية المباريات المتبقية؛ لتحديد المراكز، بالإضافة إلى أسباب فنية أخرى.

ومع نهاية الشهر الأول من تجربة احتراف اللاعبين السعوديين لا يزال استبعادهم حاضراً بالدوري الإسباني، فلم تشهد مباريات الليغا حتى الآن مشاركة أي لاعب سعودي مع فريقه لأسباب عدة .

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
05:10 PM

مدرب ليغانيس يعلنها: لم نرغب في التعاقد مع يحيى الشهري

A A A
محمد البقمي - الرياض
16
8,380

كشفت صحيفة كادينا سير الإسبانية على أن مدرب فريق ليغانيس لم يكن يرغب في ضم اللاعب يحيى الشهري وأنه أتى إلى الفريق بدون موافقته .

وأوضحت الصحيفة الإسبانية تنامي متابعي الدوري الإسباني بأوساط المشجعين السعوديين خصوصاً عقب إعارة ٧ لاعبين إلى الليغا " رغم عدم مشاركتهم اللعب طيلة شهر منذ توقيع الاتفاقية يناير الماضي .

ويأتي هذا الحديث تأكيداً لتصريحات سابقة لمدربين في الدوري الإسباني، موضحين صعوبة مشاركة محترفي المملكة بالدوري، في منتصف الموسم لأهمية المباريات المتبقية؛ لتحديد المراكز، بالإضافة إلى أسباب فنية أخرى.

ومع نهاية الشهر الأول من تجربة احتراف اللاعبين السعوديين لا يزال استبعادهم حاضراً بالدوري الإسباني، فلم تشهد مباريات الليغا حتى الآن مشاركة أي لاعب سعودي مع فريقه لأسباب عدة .

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