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جراحة ناجحة بمستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا تنقذ حياة طفل تعرض لحادث دهس

أصيب بكسور ونزيف في المخ.. وحالته الصحية مستقرة

نجح فريق طبي جراحي بمستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا -بفضل الله- من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عشر سنوات نتيجة إصابته بكسر ونزيف بالمخ إثر حادث دهس سيارة مسرعة على أحد الطرق العامة بمحافظة العلا.

وأوضح أخصائي جراحة المخ والأعصاب الدكتور أحمد مصطفى، أن الطفل أحضِر إلى قسم الطوارئ بمستشفى الأمير عبدالمحسن، وهو يعاني من كسر ونزيف بالمخ ومصاب باضطرابات بالعلامات الحيوية ومستوى الوعي الصحي، وقد أُجريت له الإسعافات الأولية والفحوص الطبية اللازمة.

وأضاف: أدخِل الطفل على الفور إلى قسم العمليات، وأجريت له عملية جراحية تم خلالها تفريغ النزيف عن طريق رفع قرص عظام الجمجمة وإعادته بعد إيقاف النزيف، وتكللت -بفضل الله- بنجاح، مؤكداً أن مدة العملية استغرقت ثلاث ساعات أدخل بعدها إلى قسم العناية المركزة، وحالته الصحية مستقرة.

وعبر مدير القطاع الصحي بمحافظة العلا بالنيابة محمد سليمان ياسين، عن بالغ شكره وتقديره لأعضاء الفريق الطبي على نجاح العملية وإنقاذ حياة الطفل، متمنياً لهم التوفيق في تقديم أفضل الخدمات الطبية، ومقدما تهانيه إلى ذوي الطفل، متمنياً له الصحة والعافية.

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جراحة ناجحة بمستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا تنقذ حياة طفل تعرض لحادث دهس
سبق

نجح فريق طبي جراحي بمستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا -بفضل الله- من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عشر سنوات نتيجة إصابته بكسر ونزيف بالمخ إثر حادث دهس سيارة مسرعة على أحد الطرق العامة بمحافظة العلا.

وأوضح أخصائي جراحة المخ والأعصاب الدكتور أحمد مصطفى، أن الطفل أحضِر إلى قسم الطوارئ بمستشفى الأمير عبدالمحسن، وهو يعاني من كسر ونزيف بالمخ ومصاب باضطرابات بالعلامات الحيوية ومستوى الوعي الصحي، وقد أُجريت له الإسعافات الأولية والفحوص الطبية اللازمة.

وأضاف: أدخِل الطفل على الفور إلى قسم العمليات، وأجريت له عملية جراحية تم خلالها تفريغ النزيف عن طريق رفع قرص عظام الجمجمة وإعادته بعد إيقاف النزيف، وتكللت -بفضل الله- بنجاح، مؤكداً أن مدة العملية استغرقت ثلاث ساعات أدخل بعدها إلى قسم العناية المركزة، وحالته الصحية مستقرة.

وعبر مدير القطاع الصحي بمحافظة العلا بالنيابة محمد سليمان ياسين، عن بالغ شكره وتقديره لأعضاء الفريق الطبي على نجاح العملية وإنقاذ حياة الطفل، متمنياً لهم التوفيق في تقديم أفضل الخدمات الطبية، ومقدما تهانيه إلى ذوي الطفل، متمنياً له الصحة والعافية.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
05:07 PM

جراحة ناجحة بمستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا تنقذ حياة طفل تعرض لحادث دهس

أصيب بكسور ونزيف في المخ.. وحالته الصحية مستقرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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نجح فريق طبي جراحي بمستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا -بفضل الله- من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عشر سنوات نتيجة إصابته بكسر ونزيف بالمخ إثر حادث دهس سيارة مسرعة على أحد الطرق العامة بمحافظة العلا.

وأوضح أخصائي جراحة المخ والأعصاب الدكتور أحمد مصطفى، أن الطفل أحضِر إلى قسم الطوارئ بمستشفى الأمير عبدالمحسن، وهو يعاني من كسر ونزيف بالمخ ومصاب باضطرابات بالعلامات الحيوية ومستوى الوعي الصحي، وقد أُجريت له الإسعافات الأولية والفحوص الطبية اللازمة.

وأضاف: أدخِل الطفل على الفور إلى قسم العمليات، وأجريت له عملية جراحية تم خلالها تفريغ النزيف عن طريق رفع قرص عظام الجمجمة وإعادته بعد إيقاف النزيف، وتكللت -بفضل الله- بنجاح، مؤكداً أن مدة العملية استغرقت ثلاث ساعات أدخل بعدها إلى قسم العناية المركزة، وحالته الصحية مستقرة.

وعبر مدير القطاع الصحي بمحافظة العلا بالنيابة محمد سليمان ياسين، عن بالغ شكره وتقديره لأعضاء الفريق الطبي على نجاح العملية وإنقاذ حياة الطفل، متمنياً لهم التوفيق في تقديم أفضل الخدمات الطبية، ومقدما تهانيه إلى ذوي الطفل، متمنياً له الصحة والعافية.

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