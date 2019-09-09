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بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مستشار رئيس ساحل العاج

"إدريسا": بلادنا تحمل كل الحب للملك وولي عهده على خدماتهما للمسلمين

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه في محافظة جدة اليوم، المستشار الخاص لرئيس الدولة المكلف للشؤون الدينية والاجتماعية في جمهورية ساحل العاج، السيد إدريسا كوني، الذي يزور المملكة حالياً.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير آل الشيخ بالضيف قائلاً: إن المملكة وساحل العاج ترتبطان بعلاقات قوية ومتينة، وتجمع بينهما روابط الأخوة الإسلامية وأواصر المحبة والصداقة .

وبيّن الوزير آل الشيخ أن المملكة تقوم برسالة عظيمة في نشر الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ الغلو والتطرف، موضحاً أن المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة تمد يد الخير والمساعدة لجميع المسلمين في العالم من منطلق مسؤوليتها الريادية في خدمة الإسلام والمسلمين، اتساقاً مع ما جاء في كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من وجوب التآخي والتراحم بين المسلمين .

وأكد "آل الشيخ" أن ما نراه من بعض المسلمين في العالم من ممارسات خاطئة وأعمال غير مقبولة هي خطأ فادح والإسلام والمسلمين براء منها، فالدين الإسلامي دين رحمة ومودة ويأمر بالمحبة بين الناس جميعهم، لذا لا ينبغي أن يحمل الإسلام تبعية هذا الأعمال المشينة من بعض أبناء الإسلام الضالين، مشيراً إلى أن المملكة عانت كثيراً من الإرهاب وتسبب ذلك بحدوث الكثير من الأضرار في الأرواح والأموال.

وقال "آل الشيخ" إن المملكة هي رأس العالم الإسلامي وفيها بيت الله الحرام والكعبة المشرفة والمسجد النبوي ويتجه إليها أكثر من مليار ونصف في صلواتهم في كل لحظة في أنحاء العالم، فالمملكة تحتل مكان الرأس من الجسد بالنسبة للعالم الإسلامي وأعداء الإسلام يحاربون المملكة ويشوهون سمعتها بتهمة التطرف من أجل الإساءة للإسلام، مضيفاً معاليه أن الإساءة للمملكة هي إساءة للمسلمين أجمع.

ومن جانبه أكد السيد كوني أن المسلمين في ساحل العاج يحملون كل الحب والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يقدمانه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين في كل مكان وعلى جهودهما العظيمة في خدمة حجاج بيت الله والعناية والاهتمام بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، لافتاً إلى أن ما نراه من تنفيذ لمشروعات كبيرة في مكة والمدينة وبشكل مستمر هو تأكيد للدور القيادي الذي تقوم به السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، وفي نفس الوقت هو رد قوي للمشككين والمسيسين للشعائر، وهو محل تقدير المسلمين بشكل عام ونحن بشكل خاص.

وأشار السيد إدريسا إلى أن تجربة المملكة الرائدة في نشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف في جميع أنحاء العالم هي تجربة رائدة ومحل تقدير، مشيداً بالتعاون القائم بين المملكة وساحل العاج في كافة المجالات وخصوصًا في مجال العمل الإسلامي.

ونوه السيد إدريسا بالنجاح الذي تحقق في موسم الحج لعام 1440هـ، مؤكداً أن ذلك بعد فضل الله يعود لما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية من خدمات عظيمة وتسهيلات كبيرة لحجاج بيت الله الحرام كي يؤدوا مناسك حجهم بكل يسر وسهولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مستشار رئيس ساحل العاج
سبق

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه في محافظة جدة اليوم، المستشار الخاص لرئيس الدولة المكلف للشؤون الدينية والاجتماعية في جمهورية ساحل العاج، السيد إدريسا كوني، الذي يزور المملكة حالياً.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير آل الشيخ بالضيف قائلاً: إن المملكة وساحل العاج ترتبطان بعلاقات قوية ومتينة، وتجمع بينهما روابط الأخوة الإسلامية وأواصر المحبة والصداقة .

وبيّن الوزير آل الشيخ أن المملكة تقوم برسالة عظيمة في نشر الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ الغلو والتطرف، موضحاً أن المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة تمد يد الخير والمساعدة لجميع المسلمين في العالم من منطلق مسؤوليتها الريادية في خدمة الإسلام والمسلمين، اتساقاً مع ما جاء في كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من وجوب التآخي والتراحم بين المسلمين .

وأكد "آل الشيخ" أن ما نراه من بعض المسلمين في العالم من ممارسات خاطئة وأعمال غير مقبولة هي خطأ فادح والإسلام والمسلمين براء منها، فالدين الإسلامي دين رحمة ومودة ويأمر بالمحبة بين الناس جميعهم، لذا لا ينبغي أن يحمل الإسلام تبعية هذا الأعمال المشينة من بعض أبناء الإسلام الضالين، مشيراً إلى أن المملكة عانت كثيراً من الإرهاب وتسبب ذلك بحدوث الكثير من الأضرار في الأرواح والأموال.

وقال "آل الشيخ" إن المملكة هي رأس العالم الإسلامي وفيها بيت الله الحرام والكعبة المشرفة والمسجد النبوي ويتجه إليها أكثر من مليار ونصف في صلواتهم في كل لحظة في أنحاء العالم، فالمملكة تحتل مكان الرأس من الجسد بالنسبة للعالم الإسلامي وأعداء الإسلام يحاربون المملكة ويشوهون سمعتها بتهمة التطرف من أجل الإساءة للإسلام، مضيفاً معاليه أن الإساءة للمملكة هي إساءة للمسلمين أجمع.

ومن جانبه أكد السيد كوني أن المسلمين في ساحل العاج يحملون كل الحب والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يقدمانه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين في كل مكان وعلى جهودهما العظيمة في خدمة حجاج بيت الله والعناية والاهتمام بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، لافتاً إلى أن ما نراه من تنفيذ لمشروعات كبيرة في مكة والمدينة وبشكل مستمر هو تأكيد للدور القيادي الذي تقوم به السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، وفي نفس الوقت هو رد قوي للمشككين والمسيسين للشعائر، وهو محل تقدير المسلمين بشكل عام ونحن بشكل خاص.

وأشار السيد إدريسا إلى أن تجربة المملكة الرائدة في نشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف في جميع أنحاء العالم هي تجربة رائدة ومحل تقدير، مشيداً بالتعاون القائم بين المملكة وساحل العاج في كافة المجالات وخصوصًا في مجال العمل الإسلامي.

ونوه السيد إدريسا بالنجاح الذي تحقق في موسم الحج لعام 1440هـ، مؤكداً أن ذلك بعد فضل الله يعود لما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية من خدمات عظيمة وتسهيلات كبيرة لحجاج بيت الله الحرام كي يؤدوا مناسك حجهم بكل يسر وسهولة.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
04:30 PM

بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مستشار رئيس ساحل العاج

"إدريسا": بلادنا تحمل كل الحب للملك وولي عهده على خدماتهما للمسلمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه في محافظة جدة اليوم، المستشار الخاص لرئيس الدولة المكلف للشؤون الدينية والاجتماعية في جمهورية ساحل العاج، السيد إدريسا كوني، الذي يزور المملكة حالياً.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير آل الشيخ بالضيف قائلاً: إن المملكة وساحل العاج ترتبطان بعلاقات قوية ومتينة، وتجمع بينهما روابط الأخوة الإسلامية وأواصر المحبة والصداقة .

وبيّن الوزير آل الشيخ أن المملكة تقوم برسالة عظيمة في نشر الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ الغلو والتطرف، موضحاً أن المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة تمد يد الخير والمساعدة لجميع المسلمين في العالم من منطلق مسؤوليتها الريادية في خدمة الإسلام والمسلمين، اتساقاً مع ما جاء في كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من وجوب التآخي والتراحم بين المسلمين .

وأكد "آل الشيخ" أن ما نراه من بعض المسلمين في العالم من ممارسات خاطئة وأعمال غير مقبولة هي خطأ فادح والإسلام والمسلمين براء منها، فالدين الإسلامي دين رحمة ومودة ويأمر بالمحبة بين الناس جميعهم، لذا لا ينبغي أن يحمل الإسلام تبعية هذا الأعمال المشينة من بعض أبناء الإسلام الضالين، مشيراً إلى أن المملكة عانت كثيراً من الإرهاب وتسبب ذلك بحدوث الكثير من الأضرار في الأرواح والأموال.

وقال "آل الشيخ" إن المملكة هي رأس العالم الإسلامي وفيها بيت الله الحرام والكعبة المشرفة والمسجد النبوي ويتجه إليها أكثر من مليار ونصف في صلواتهم في كل لحظة في أنحاء العالم، فالمملكة تحتل مكان الرأس من الجسد بالنسبة للعالم الإسلامي وأعداء الإسلام يحاربون المملكة ويشوهون سمعتها بتهمة التطرف من أجل الإساءة للإسلام، مضيفاً معاليه أن الإساءة للمملكة هي إساءة للمسلمين أجمع.

ومن جانبه أكد السيد كوني أن المسلمين في ساحل العاج يحملون كل الحب والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يقدمانه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين في كل مكان وعلى جهودهما العظيمة في خدمة حجاج بيت الله والعناية والاهتمام بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، لافتاً إلى أن ما نراه من تنفيذ لمشروعات كبيرة في مكة والمدينة وبشكل مستمر هو تأكيد للدور القيادي الذي تقوم به السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، وفي نفس الوقت هو رد قوي للمشككين والمسيسين للشعائر، وهو محل تقدير المسلمين بشكل عام ونحن بشكل خاص.

وأشار السيد إدريسا إلى أن تجربة المملكة الرائدة في نشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف في جميع أنحاء العالم هي تجربة رائدة ومحل تقدير، مشيداً بالتعاون القائم بين المملكة وساحل العاج في كافة المجالات وخصوصًا في مجال العمل الإسلامي.

ونوه السيد إدريسا بالنجاح الذي تحقق في موسم الحج لعام 1440هـ، مؤكداً أن ذلك بعد فضل الله يعود لما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية من خدمات عظيمة وتسهيلات كبيرة لحجاج بيت الله الحرام كي يؤدوا مناسك حجهم بكل يسر وسهولة.

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