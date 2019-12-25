السماح لقائدي الدراجات النارية بالسفر عبر جسر الملك فهد مطلع يناير المقبل

"المحيسن": سيتم تخصيص المسارات أقصى اليمين في القدوم والمغادرة لهم

أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عماد المحيسن، أنه سيتم السماح بعبور قائدي الدراجات النارية والتنقل بين المملكتين خلال فترة التشغيل التجريبي، اعتبارًا من يوم الأربعاء 1/ 1/ 2020 ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا، بعد صدور موافقة الجهات المختصة في كلتا المملكتين، شريطة أن تكون المركبة مرخصة وتحمل لوحات مرورية خاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وسيتم تقديم هذه الخدمة على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع، على أن يتم إيقافها مؤقتًا حفاظًا على سلامة المسافرين عند سوء الأحوال الجوية.



وقال "المحيسن": إنه "تم تخصيص المسار أقصى اليمين لإنهاء إجراءات سفر قائدي الدراجات النارية في مناطق إنهاء الإجراءات قدومًا ومغادرةً بالجانبين السعودي والبحريني، إضافة إلى إتاحة كافة مسارات دفع الرسوم بالجانبين لتحصيل رسوم عبور قائدي الدراجات النارية، والتي تم تحديدها بقيمة 25 ريالًا، أو 2.50 دينار بحريني للاتجاه الواحد.



كما أهاب "المحيسن" جميع سائقي الدراجات النارية، الالتزام باشتراطات وضوابط السلامة والسرعة المحددة، واقتناء الملابس المناسبة وارتداء خوذات الرأس وحامي العينين، والالتزام أيضًا بالمسارات المخصصة لهم باتباع اللوحات الإرشادية في مناطق الإجراءات.



وأشار "المحيسن" إلى أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وكافة الجهات العاملة في مناطق إنهاء إجراءات المسافرين والإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين ومرور المنطقة الشرقية؛ أنهت كافة استعداداتها لتسهيل عبور قائدي الدراجات النارية خلال فترة التشغيل التجريبي، مقدمًا شكره لشركاء النجاح على تعاونهم المستمر في تحسين جودة الخدمات المقدمة لعابري جسر الملك فهد.