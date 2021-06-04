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"أخضر الشباب" يواجه سلوفينيا في البطولة الدولية

ضمن الدورة الودية الدولية

يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا غدًا السبت، مباراته الثانية ضمن الدورة الدولية الودية، والتي يشارك فيها على هامش معسكره الإعدادي المقام في كرواتيا، والذي يمتد حتى التاسع من شهر يونيو الجاري، في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

ويلاقي "الأخضر" منتخب سلوفينيا في تمام السادسة مساءً بتوقيت كرواتيا (السابعة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب مدينة سفيتي مارتن.

وعلى الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب الوطني السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، والتي تركّزت على تطبيقهم لمران على التنظيم الدفاعي.

الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعد الأول، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أخضر الشباب" يواجه سلوفينيا في البطولة الدولية
سبق

يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا غدًا السبت، مباراته الثانية ضمن الدورة الدولية الودية، والتي يشارك فيها على هامش معسكره الإعدادي المقام في كرواتيا، والذي يمتد حتى التاسع من شهر يونيو الجاري، في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

ويلاقي "الأخضر" منتخب سلوفينيا في تمام السادسة مساءً بتوقيت كرواتيا (السابعة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب مدينة سفيتي مارتن.

وعلى الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب الوطني السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، والتي تركّزت على تطبيقهم لمران على التنظيم الدفاعي.

الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعد الأول، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
10:05 PM

"أخضر الشباب" يواجه سلوفينيا في البطولة الدولية

ضمن الدورة الودية الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا غدًا السبت، مباراته الثانية ضمن الدورة الدولية الودية، والتي يشارك فيها على هامش معسكره الإعدادي المقام في كرواتيا، والذي يمتد حتى التاسع من شهر يونيو الجاري، في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

ويلاقي "الأخضر" منتخب سلوفينيا في تمام السادسة مساءً بتوقيت كرواتيا (السابعة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب مدينة سفيتي مارتن.

وعلى الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب الوطني السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، والتي تركّزت على تطبيقهم لمران على التنظيم الدفاعي.

الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعد الأول، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

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