حملة "ادعم ناديك".. جماهير الاتحاد تتصدر بالمبالغ المقطوعة

سجلت حملة "ادعم ناديك" التي أطلقها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، رقماً جديداً في اشتراكات الجماهير الداعمة لأنديتها.

وبحسب الجدول الذي أشار إليه رئيس هيئة الرياضة عبر حسابه في "تويتر"؛ بلغ عدد المشتركين حتى مساء الخميس "154.786" ألف مشترك في باقة "1 ريال" يومياً.

واستمر الهلال في الصدارة بـ51.208 مشتركين، يليه النصر بـ41.365 مشتركاً، والاتحاد ثالثاً بـ36.073، ثم الأهلي رابعاً بـ16.357، ثم الشباب خامساً بـ3.325 مشتركاً.

أما باقات المبالغ المقطوعة؛ فقد بلغ الاشتراك في باقة "10 ريالات" 1513 مشتركاً، وفي باقة "20 ريالاً" بلغ 734 مشتركاً؛ أما باقة "30 ريال" فقد بلغ 2663 مشتركاً.