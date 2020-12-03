وقال حساب "عش بصحة" التابع للوزارة على "تويتر": صباحكم صحة، لا تنسيك برودة #الأجواء شرب الكمية الكافية من الماء؛ حيث تعمل على تحسين جهاز المناعة والمساعدة على التفكير بشكل أفضل والمساعدة في فقدان الوزن وتخليص الجسم من السموم.

أكدت وزارة الصحة اليوم أهمية شرب الكميات الكافية من الماء معددةً فوائد ذلك.

"الصحة": لا تنسيك برودة الأجواء شرب الكمية الكافية من الماء.. #عش_بصحة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-03 أكدت وزارة الصحة اليوم أهمية شرب الكميات الكافية من الماء معددةً فوائد ذلك. وقال حساب "عش بصحة" التابع للوزارة على "تويتر": صباحكم صحة، لا تنسيك برودة #الأجواء شرب الكمية الكافية من الماء؛ حيث تعمل على تحسين جهاز المناعة والمساعدة على التفكير بشكل أفضل والمساعدة في فقدان الوزن وتخليص الجسم من السموم.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442 11:24 AM

"الصحة": لا تنسيك برودة الأجواء شرب الكمية الكافية من الماء.. #عش_بصحة قالت: تعمل على تحسين جهاز المناعة وفقدان الوزن وتخليص الجسم من السموم





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أكدت وزارة الصحة اليوم أهمية شرب الكميات الكافية من الماء معددةً فوائد ذلك.

وقال حساب "عش بصحة" التابع للوزارة على "تويتر": صباحكم صحة، لا تنسيك برودة #الأجواء شرب الكمية الكافية من الماء؛ حيث تعمل على تحسين جهاز المناعة والمساعدة على التفكير بشكل أفضل والمساعدة في فقدان الوزن وتخليص الجسم من السموم.