اجتماع مجلس عسير يوصي بتوجيه خطابات شكر لجهات الأمن

خلال انعقاده اليوم في قاعة الاجتماعات برئاسة فيصل بن خالد

ترأس أمير منطقة عسير رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، اليوم، اجتماع مجلس المنطقة في دورته العادية الثالثة للعام المالي 1439/ 1440هـ في قاعة الاجتماعات بالإمارة، بحضور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير.

ودعا أمير المنطقة اللهَ تعالى أن ينصر رجال الأمن البواسل المرابطين على الحدود للدفاع عن الدين ثم المليك والوطن؛ مؤكداً أهمية تفعيل دور الإدارات الحكومية والتنسيق الدائم بينها؛ بما يساعد على خدمة المواطن والمقيم على حد سواء؛ متطلعاً لأن يكون هذا الاجتماع مثمراً بما يتخذه من توصيات لصالح المنطقة.

واطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول التعريف بدور الوزارة في مجالس المناطق والتكامل مع برامج رؤية المملكة 2030م، قدّمه قائد مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة عمر آل عبدالجبار.

واطلع المجلس على توصية بقيام مجلس المنطقة بتعزيز التواصل مع كل المستويات الإدارية لدى عموم الأجهزة الحكومية والمجالس المحلية بالمنطقة؛ لمعالجة الفجوة الموجودة في تنفيذ رؤية المملكة 2030 وحيثياتها على المستوى التنفيذي، واتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشهد الاجتماع اطلاع المجلس على محضر وتوصيات اجتماع لجنة الثقافة والتعليم وشؤون الشباب، المقدم من مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي؛ حيث أوصت اللجنة بأهمية التسريع في توفير مراكز تدريب نسائية للقيادة بالمنطقة، بالإضافة إلى دعم أندية الأحياء التابعة لإدارة التعليم، والنظر إليها كبوابة للمستقبل، والتأكيد على أهمية دعمها من الجهات المعنية (التعليم، هيئة الرياضة، الشؤون الإسلامية، فرع وزارة الثقافة والإعلام)؛ ليستطيع الطلاب والطالبات تفعيل أدوارهم وإبراز ما لديهم من مشاركات.

وأوصت اللجنة بتوجيه خطابات شكر وتقدير للجهات الأمنية؛ على ما تبذله من جهود جبارة، مع التأكيد على نشر الثقافة والوعي بأن المواطن هو رجل الأمن الأول.

وأوصت اللجنة بضرورة التأكيد على أهمية قيام الجهات التعليمية بالقيام بدورها على أكمل وجه، وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات للسنة الدراسية الجديدة والدعم والمساندة من الجهات الخدمية الأخرى.

واطلع المجلس على محضر وتوصيات اجتماع لجنة الخدمات والمشاريع من رئيس لجنة الخدمات والمشاريع حسن الشهري، والذي اشتمل على عدد من التوصيات.

وفي مقدمة تلك التوصيات؛ إنشاء مكتب تحقيق رؤية تابع لإمارة المنطقة لتذليل المعوقات والربط بين الجهات؛ وبالتالي يتم ترتيب أولوية المشاريع بناءً على طبيعتها سواءً ارتباطها ببرامج الرؤية أو مشاريع تشغيلية تابعة للجهة.

واطلع المجلس على محضر وتوصيات اجتماع لجنة الخدمات الصحية والمسؤولية الاجتماعية من رئيس لجنة الخدمات الصحية والمسؤولية الاجتماعية الدكتور زايد عسيري، الذي اشتمل على عدد من التوصيات.

ومن أبرز تلك التوصيات، أهمية إنشاء مستشفى مركزي، أو إعادة اعتماد مخصصات مستشفى شرق منطقة عسير؛ لتقديم الخدمة الصحية المطلوبة لجميع محافظات ومراكز شرق منطقة عسير وقطاع تهامة قحطان؛ من أجل المساهمة في تخفيف الضغط الحاصل على مستشفى عسير المركزي باعتباره المستشفى المركزي الوحيد في المنطقة.

هذا وقد اطلع المجلس على محضر وتوصيات اجتماع لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية، وفي مقدمتها التوصيةُ بتكليف فريق عمل مصغر لمتابعة المستجـدات والتطورات الخاصة بمشروع مطار أبها، والتنسيق في ذلك مع اللجنة المكلفة من رئيس هيئة الطيران المدني، ومدير مطار أبها، والرفع بالنتائج لأمير منطقة عسير رئيس مجلس المنطقة ونائبه خلال شهر من تاريخه.

وفي نهاية الاجتماع، وجّه أمير منطقة عسير الجهات الخدمية -الممثلة في المجلس- بالعمل على تنفيذ هذه التوصيات كل فيما يخصه.

وقد حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة.