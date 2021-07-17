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"جمعية تعليم القرآن وعلومه" بجنوب أبوعريش تُطلق هويتها البصرية

أطلقت جمعية تعليم القرآن وعلومه بقرى جنوب أبوعريش "مُتقن"، الهوية البصرية للجمعية اليوم، بحضور وكيل محافظة أبوعريش حسن بن محمد حكمي، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالله بن حسن الأمير.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن علي مسملي أن الهوية البصرية تعزز أهداف الجمعية التي تأسست في السادس من شهر رمضان الماضي، وتسعى للعناية بتعليم القرآن الكريم تلاوةً وتجويدًا، وحفظًا لجميع فئات المجتمع، ونشر علم القراءات بين الحفظة، والعناية بحفظة القرآن الكريم وتشجيعهم، وتأهيل الكوادر العاملة بحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وتعزيز عظمة كتاب الله تعالى لدى المجتمع.

وأبان أن الجمعية تهدف لتحقيق رسالتها كجمعية أهلية تعنى بتعليم القرآن الكريم وعلومه من خلال منهجيات محكمة وفق أفضل الممارسات الرائدة، عبر برامجها المستقبلية الموجهة لجميع فئات المجتمع بدءًا من أطفال الروضة وطلاب التعليم العام والجامعي، إلى الموظفين وكبار السن والجاليات.

وأطلقت الجمعية الفرصة التبرعية لمستفيدي الجمعية المتاحة على المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع)، والتي تسعى لكفالة عددٍ من حلقات التحفيظ بالجمعية؛ ليستفيد منها معلمو الحلقات وطلابُها.

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"جمعية تعليم القرآن وعلومه" بجنوب أبوعريش تُطلق هويتها البصرية
سبق

أطلقت جمعية تعليم القرآن وعلومه بقرى جنوب أبوعريش "مُتقن"، الهوية البصرية للجمعية اليوم، بحضور وكيل محافظة أبوعريش حسن بن محمد حكمي، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالله بن حسن الأمير.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن علي مسملي أن الهوية البصرية تعزز أهداف الجمعية التي تأسست في السادس من شهر رمضان الماضي، وتسعى للعناية بتعليم القرآن الكريم تلاوةً وتجويدًا، وحفظًا لجميع فئات المجتمع، ونشر علم القراءات بين الحفظة، والعناية بحفظة القرآن الكريم وتشجيعهم، وتأهيل الكوادر العاملة بحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وتعزيز عظمة كتاب الله تعالى لدى المجتمع.

وأبان أن الجمعية تهدف لتحقيق رسالتها كجمعية أهلية تعنى بتعليم القرآن الكريم وعلومه من خلال منهجيات محكمة وفق أفضل الممارسات الرائدة، عبر برامجها المستقبلية الموجهة لجميع فئات المجتمع بدءًا من أطفال الروضة وطلاب التعليم العام والجامعي، إلى الموظفين وكبار السن والجاليات.

وأطلقت الجمعية الفرصة التبرعية لمستفيدي الجمعية المتاحة على المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع)، والتي تسعى لكفالة عددٍ من حلقات التحفيظ بالجمعية؛ ليستفيد منها معلمو الحلقات وطلابُها.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
09:32 PM

"جمعية تعليم القرآن وعلومه" بجنوب أبوعريش تُطلق هويتها البصرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت جمعية تعليم القرآن وعلومه بقرى جنوب أبوعريش "مُتقن"، الهوية البصرية للجمعية اليوم، بحضور وكيل محافظة أبوعريش حسن بن محمد حكمي، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالله بن حسن الأمير.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن علي مسملي أن الهوية البصرية تعزز أهداف الجمعية التي تأسست في السادس من شهر رمضان الماضي، وتسعى للعناية بتعليم القرآن الكريم تلاوةً وتجويدًا، وحفظًا لجميع فئات المجتمع، ونشر علم القراءات بين الحفظة، والعناية بحفظة القرآن الكريم وتشجيعهم، وتأهيل الكوادر العاملة بحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وتعزيز عظمة كتاب الله تعالى لدى المجتمع.

وأبان أن الجمعية تهدف لتحقيق رسالتها كجمعية أهلية تعنى بتعليم القرآن الكريم وعلومه من خلال منهجيات محكمة وفق أفضل الممارسات الرائدة، عبر برامجها المستقبلية الموجهة لجميع فئات المجتمع بدءًا من أطفال الروضة وطلاب التعليم العام والجامعي، إلى الموظفين وكبار السن والجاليات.

وأطلقت الجمعية الفرصة التبرعية لمستفيدي الجمعية المتاحة على المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع)، والتي تسعى لكفالة عددٍ من حلقات التحفيظ بالجمعية؛ ليستفيد منها معلمو الحلقات وطلابُها.

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