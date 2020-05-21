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البرازيل.. قرابة الـ20 ألف إصابة و888 وفاة بكورونا في يوم واحد

ليصل إجمالي المصابين إلى 291 ألفًا و579 بجانب 18 ألفًا و859 وفاة

سجلت البرازيل نحو 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، حسبما أعلنت السلطات الصحية يوم الأربعاء.

وقالت السلطات إنه تم اكتشاف 19951 إصابة إضافية، ليصل الإجمالي إلى 291 ألفًا و579 منذ بدء تفشي الفيروس.

وتوفي 888 شخصًا آخرون لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 18 ألفًا و859 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد

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البرازيل.. قرابة الـ20 ألف إصابة و888 وفاة بكورونا في يوم واحد
سبق

سجلت البرازيل نحو 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، حسبما أعلنت السلطات الصحية يوم الأربعاء.

وقالت السلطات إنه تم اكتشاف 19951 إصابة إضافية، ليصل الإجمالي إلى 291 ألفًا و579 منذ بدء تفشي الفيروس.

وتوفي 888 شخصًا آخرون لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 18 ألفًا و859 شخصًا.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
10:46 AM

البرازيل.. قرابة الـ20 ألف إصابة و888 وفاة بكورونا في يوم واحد

ليصل إجمالي المصابين إلى 291 ألفًا و579 بجانب 18 ألفًا و859 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت البرازيل نحو 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، حسبما أعلنت السلطات الصحية يوم الأربعاء.

وقالت السلطات إنه تم اكتشاف 19951 إصابة إضافية، ليصل الإجمالي إلى 291 ألفًا و579 منذ بدء تفشي الفيروس.

وتوفي 888 شخصًا آخرون لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 18 ألفًا و859 شخصًا.

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