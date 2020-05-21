البرازيل.. قرابة الـ20 ألف إصابة و888 وفاة بكورونا في يوم واحد

ليصل إجمالي المصابين إلى 291 ألفًا و579 بجانب 18 ألفًا و859 وفاة

سجلت البرازيل نحو 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، حسبما أعلنت السلطات الصحية يوم الأربعاء.

وقالت السلطات إنه تم اكتشاف 19951 إصابة إضافية، ليصل الإجمالي إلى 291 ألفًا و579 منذ بدء تفشي الفيروس.

وتوفي 888 شخصًا آخرون لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 18 ألفًا و859 شخصًا.