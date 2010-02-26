"فبهداهم اقتده" .. "السند" يُلقي درسه الشهري بالمسجد الحرام

ضمن برنامج "كيف نكون قدوة" .. تحت إشراف وتنظيم الإدارة العامة للتوجيه

ألقى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ ضمن برنامج الشراكة بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدرس الشهري في المسجد الحرام مساء السبت الماضي، بعنوان: "فبهداهم اقتده" ضمن برنامج "كيف نكون قدوة".

وألقى السند؛ مساء الأحد، درساً بعنوان "فضائل سورة الفاتحة".

تأتي هذه الدروس تحت إشراف وتنظيم الإدارة العامة للتوجيه بالمسجد الحرام.