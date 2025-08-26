الزهراني لـ"سبق": "زرعة" الأذن الوسطي حلّ لضعاف السمع وتتلافى عيوبًا كثيرة

أكّد أن السعودية الأولى في الشرق الأوسط التي أدخلت تقنيات زراعة السماعات

أكد استشاري جراحة الأذن وأعصاب الأذن وقاع الجمجمة بالمدينة الطبية الجامعية وأستاذ مشارك بكلية الطب بجامعة الملك؛ سعود الدكتور فريد الزهراني؛ أن نظام زرعة الأذن الوسطى فتح آفاقاً جديدة لإمكانيات سمعية لضعاف السمع الذين لم يشعروا بتحسن باستخدام السماعات السمعية التقليدية، أو الذين لا يستطيعون استخدامها لأسباب طبية.



وأوضح لـ"سبق" أن نظام "زرعة الأذن الوسطى" تمثل حلولًا لبعض المرضى الذين يعانون من ضعف السمع أيًّا كان نوع المرض، سواء في العصب أو ضعف في توصيل الصوت.



مبينًا أن درجة ضعف السمع عند المريض هي من تحدد طريقة العلاج.



وأكد أن السعودية أول دولة في الشرق الأوسط أدخلت تقنيات زراعة سماعات الأذن الوسطى، مشيرًا إلى أنه تم البدء فيها منذ عدة أعوام والنتائج كانت جيدة جدًّا، خاصة مع مستخدمي السماعات العادية.



وحول تفاصيل عمل زرعة الأذن الوسطى ونوعية الصوت التي تصل بالمريض إلى درجات عالية الجودة من السمع الطبيعي؛ قال: "إن نظام "زرعة الأذن الوسطى" تمثل حلولًا فعالة لبعض المرضى الذين يعانون من ضعف السمع، ودرجة ضعف السمع عند المريض هي من تحدد طريقة العلاج؛ فإذا كان المريض يعاني من ضعف سمعي شديد جدًّا، أو عميق؛ فهؤلاء يحتاجون إلى زراعة القوقعة، أما إذا كانت درجة ضعف السمع من بسيط إلى شديد وكانت لديهم مشاكل مع استخدام السماعات التقليدية؛ فننصحهم بالمضيّ قدمًا نحو استخدام السماعات الإلكترونية زرعة الأذن الوسطى".



وقال: "معظم المرضى الذين كانوا يستخدمون السماعات العادية لا يرتدونها بسبب العيوب التي تنتج عنها، وهي متعددة؛ فالبعض لا يرتدون السماعات العادية التي مهمتها استقبال الصوت وتكبيره في الأذن بسبب ضعف جودة الصوت، أو أنه يسبب إزعاجًا شديدًا، والبعض الآخر يعاني بسببها من التهابات في الأذن الخارجية، وهذا ما تعالجه زرعة الأذن الوسطى ومعالج الصوت المصاحب لها باعتباره يمتلك الجودة العالية والحل الأمثل لاستقبال صوت نقي يصل لدرجة السمع الطبيعي".



وأضاف: "زرعة الأذن الوسطى تستخدم ميكانيكية السمع الطبيعي في توصيل الصوت للأذن الداخلية، عن طريق اهتزازها بطريقة محكمة فينتج عنه الصوت الطبيعي، وزرعة الأذن الوسطي تستخدم نفس الميكانيكية للسمع الطبيعي الذي ينتقل للأذن الداخلية بحيث إن الجهاز يستقبل الصوت ويرسله لعظيمات الأذن الوسطي على شكل اهتزازات محكمة ليصل بعد ذلك للأذن الداخلية، وبالتالي يحلّ كل عيوب السماعات العادية في صفاء الصوت، وكذلك يحل مشكلة الالتهابات بالأذن الخارجية؛ لأن السماعة خلف الأذن، فجهاز زرعة الأذن الوسطي يتكون من جزأين وهما: "الزرعة الداخلية"، و"معالج الصوت"؛ حيث يتخطّى المشكلات الموجودة في الأذن الخارجية والوسطى من خلال إرسال الصوت عبر اهتزازات مباشرة إلى الأذن الداخلية.



وتابع: "العملية الجراحية آمنة للغاية، والجهاز الخارجي يتم تحديثه أو تطويره كل 5 سنوات؛ حيث يقوم الميكروفون الموجود في المعالج الصوتي بالتقاط الأصوات، وتحويل الصوت إلى إشارات كهربائية، ويتم نقل هذه الإشارات عبر الجلد إلى الجزء المزروع لتقوم الزرعة بنقل الإشارة إلى محول الكتلة العائمة؛ الذي يقوم بدوره بتحويل الإشارة إلى اهتزازات ميكانيكية تعمل مباشرة على تحفيز تركيبة الأذن الوسطى مثل سلسلة العُظَيمات السمعية؛ مما يجعلها تهتز، ومن ثم تقوم هذه الاهتزازات بإيصال الصوت إلى الأذن الداخلية؛ حيث يتم تمريرها إلى الدماغ الذي يدركها كأصوات".