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نجران.. إنقاذ حياة سبعيني من ضيق شديد في شريان القلب الأيسر

تلقّى الرعاية الصحية اللازمة وغادر المستشفى وصحته جيدة

نجح -بفضل الله- فريق جراحة القلب في مركز الأمير سلطان بمستشفى الملك خالد بنجران، في إنقاذ حياة مريض سبعيني كان يعاني من ضيق شديد في الجذع الرئيسي لشريان القلب الأيسر وبقية الشرايين التاجية؛ حيث تم على الفور نقله إلى قسم قسطرة القلب، وأظهرت النتائج أنه يعاني من ضيق شديد في الجذع الأيسر التاجي مع ضيق في شرايين القلب الفرعية، ويحتاج إلى جراحة قلب مفتوح إسعافية.

وبيّنت "صحة نجران" أن المريض أُدخِل لغرفة العمليات بعد تركيب مضخة القلب الصناعي وتجهيز مختلف المتطلبات التي تساعد على نجاح وسلامة المريض، وتم إجراء عملية قلب مفتوح للمريض، تَمَكّن خلالها كادر طبي سعودي من زراعة 4 شرايين بنجاح، بفضل من الله وعودة القلب للنبض من جديد في تدخّل دقيق وعالي الخطورة؛ نظراً لوجود تاريخ مرضي للحالة بإجراء دعامة للشرايين التاجية منذ 10 سنوات ومعاناته من السكري، وارتفاع ضغط الدم، واعتلال في الكلى؛ حيث أسهمت -بفضل الله- التقنيات والتجهيزات الحديثة والمتطورة في المركز وكفاءة الكوادر الطبية التي تم استقطابها، في إنقاذ حياة العديد من مرضى القلب؛ خاصة الحالات الإسعافية الطارئة.

وبعد تلقي الرعاية القلبية الصحية اللازمة، غادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

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نجران.. إنقاذ حياة سبعيني من ضيق شديد في شريان القلب الأيسر
سبق

نجح -بفضل الله- فريق جراحة القلب في مركز الأمير سلطان بمستشفى الملك خالد بنجران، في إنقاذ حياة مريض سبعيني كان يعاني من ضيق شديد في الجذع الرئيسي لشريان القلب الأيسر وبقية الشرايين التاجية؛ حيث تم على الفور نقله إلى قسم قسطرة القلب، وأظهرت النتائج أنه يعاني من ضيق شديد في الجذع الأيسر التاجي مع ضيق في شرايين القلب الفرعية، ويحتاج إلى جراحة قلب مفتوح إسعافية.

وبيّنت "صحة نجران" أن المريض أُدخِل لغرفة العمليات بعد تركيب مضخة القلب الصناعي وتجهيز مختلف المتطلبات التي تساعد على نجاح وسلامة المريض، وتم إجراء عملية قلب مفتوح للمريض، تَمَكّن خلالها كادر طبي سعودي من زراعة 4 شرايين بنجاح، بفضل من الله وعودة القلب للنبض من جديد في تدخّل دقيق وعالي الخطورة؛ نظراً لوجود تاريخ مرضي للحالة بإجراء دعامة للشرايين التاجية منذ 10 سنوات ومعاناته من السكري، وارتفاع ضغط الدم، واعتلال في الكلى؛ حيث أسهمت -بفضل الله- التقنيات والتجهيزات الحديثة والمتطورة في المركز وكفاءة الكوادر الطبية التي تم استقطابها، في إنقاذ حياة العديد من مرضى القلب؛ خاصة الحالات الإسعافية الطارئة.

وبعد تلقي الرعاية القلبية الصحية اللازمة، غادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
12:15 PM

نجران.. إنقاذ حياة سبعيني من ضيق شديد في شريان القلب الأيسر

تلقّى الرعاية الصحية اللازمة وغادر المستشفى وصحته جيدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نجح -بفضل الله- فريق جراحة القلب في مركز الأمير سلطان بمستشفى الملك خالد بنجران، في إنقاذ حياة مريض سبعيني كان يعاني من ضيق شديد في الجذع الرئيسي لشريان القلب الأيسر وبقية الشرايين التاجية؛ حيث تم على الفور نقله إلى قسم قسطرة القلب، وأظهرت النتائج أنه يعاني من ضيق شديد في الجذع الأيسر التاجي مع ضيق في شرايين القلب الفرعية، ويحتاج إلى جراحة قلب مفتوح إسعافية.

وبيّنت "صحة نجران" أن المريض أُدخِل لغرفة العمليات بعد تركيب مضخة القلب الصناعي وتجهيز مختلف المتطلبات التي تساعد على نجاح وسلامة المريض، وتم إجراء عملية قلب مفتوح للمريض، تَمَكّن خلالها كادر طبي سعودي من زراعة 4 شرايين بنجاح، بفضل من الله وعودة القلب للنبض من جديد في تدخّل دقيق وعالي الخطورة؛ نظراً لوجود تاريخ مرضي للحالة بإجراء دعامة للشرايين التاجية منذ 10 سنوات ومعاناته من السكري، وارتفاع ضغط الدم، واعتلال في الكلى؛ حيث أسهمت -بفضل الله- التقنيات والتجهيزات الحديثة والمتطورة في المركز وكفاءة الكوادر الطبية التي تم استقطابها، في إنقاذ حياة العديد من مرضى القلب؛ خاصة الحالات الإسعافية الطارئة.

وبعد تلقي الرعاية القلبية الصحية اللازمة، غادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

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