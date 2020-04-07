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"السالمي" يحتفل بتخرجه في كلية الملك عبدالعزيز الحربية

تلقّى أنس بن عبدالرحيم السالمي، التهاني والتبريكات، بمناسبة تخرجه في كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالرياض، برتبة ملازم.

واحتفل الملازم "أنس" بهذه المناسبة السعيدة مع أسرته وأقاربه والأصدقاء، الذين تمنّوا له التوفيق والنجاح، لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

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"السالمي" يحتفل بتخرجه في كلية الملك عبدالعزيز الحربية
سبق

تلقّى أنس بن عبدالرحيم السالمي، التهاني والتبريكات، بمناسبة تخرجه في كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالرياض، برتبة ملازم.

واحتفل الملازم "أنس" بهذه المناسبة السعيدة مع أسرته وأقاربه والأصدقاء، الذين تمنّوا له التوفيق والنجاح، لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
06:15 PM

"السالمي" يحتفل بتخرجه في كلية الملك عبدالعزيز الحربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تلقّى أنس بن عبدالرحيم السالمي، التهاني والتبريكات، بمناسبة تخرجه في كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالرياض، برتبة ملازم.

واحتفل الملازم "أنس" بهذه المناسبة السعيدة مع أسرته وأقاربه والأصدقاء، الذين تمنّوا له التوفيق والنجاح، لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

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