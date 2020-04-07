تلقّى أنس بن عبدالرحيم السالمي، التهاني والتبريكات، بمناسبة تخرجه في كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالرياض، برتبة ملازم.
واحتفل الملازم "أنس" بهذه المناسبة السعيدة مع أسرته وأقاربه والأصدقاء، الذين تمنّوا له التوفيق والنجاح، لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
"السالمي" يحتفل بتخرجه في كلية الملك عبدالعزيز الحربية
تلقّى أنس بن عبدالرحيم السالمي، التهاني والتبريكات، بمناسبة تخرجه في كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالرياض، برتبة ملازم.
واحتفل الملازم "أنس" بهذه المناسبة السعيدة مع أسرته وأقاربه والأصدقاء، الذين تمنّوا له التوفيق والنجاح، لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
تلقّى أنس بن عبدالرحيم السالمي، التهاني والتبريكات، بمناسبة تخرجه في كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالرياض، برتبة ملازم.
"السالمي" يحتفل بتخرجه في كلية الملك عبدالعزيز الحربية
تلقّى أنس بن عبدالرحيم السالمي، التهاني والتبريكات، بمناسبة تخرجه في كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالرياض، برتبة ملازم.
واحتفل الملازم "أنس" بهذه المناسبة السعيدة مع أسرته وأقاربه والأصدقاء، الذين تمنّوا له التوفيق والنجاح، لخدمة دينه ومليكه ووطنه.