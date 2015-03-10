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كورونا.. "غرفة مكة" تؤجِّل جميع الملتقيات والفعاليات والدورات حتى إشعار آخر

استثنت من القرار الأعمال الرئيسة العامة وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية

أعلنت ‫غرفة مكة المكرمة تأجيل جميع الملتقيات والفعاليات والدورات التدريبية حتى إشعار آخر، ما عدا "الأعمال الرئيسة العامة".

يأتي ذلك وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة ضد فيروس كورونا.

مكة المكرمة غرفة مكة تأجيل الملتقيات والفعاليات والدورات التدريبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كورونا.. "غرفة مكة" تؤجِّل جميع الملتقيات والفعاليات والدورات حتى إشعار آخر
سبق

أعلنت ‫غرفة مكة المكرمة تأجيل جميع الملتقيات والفعاليات والدورات التدريبية حتى إشعار آخر، ما عدا "الأعمال الرئيسة العامة".

يأتي ذلك وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة ضد فيروس كورونا.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
11:21 PM
اخر تعديل
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
12:36 AM

كورونا.. "غرفة مكة" تؤجِّل جميع الملتقيات والفعاليات والدورات حتى إشعار آخر

استثنت من القرار الأعمال الرئيسة العامة وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
649

أعلنت ‫غرفة مكة المكرمة تأجيل جميع الملتقيات والفعاليات والدورات التدريبية حتى إشعار آخر، ما عدا "الأعمال الرئيسة العامة".

يأتي ذلك وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة ضد فيروس كورونا.

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