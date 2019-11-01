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أمير القصيم يفتتح "قاعة الدرعية" لتخليد عاصمة الدولة السعودية الأولى

تحتوي على بناء عمراني تراثي يعزز حضورها كواجهة ثقافية واجتماعية

افتتح الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير القصيم، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، بمجلس المنطقة بديوان الإمارة بمدينة بريدة، يوم أمس الخميس؛ قاعة الدرعية للمؤتمرات، وذلك بحضور وكلاء إمارات المناطق ومدراء الإدارات بإمارة المنطقة، وجُهزت القاعة بالتقنيات ومراكز تحكم بالشاشات والصوتيات.

وتفصيلًا: جاءت التسمية من أمير القصيم لأبعاد تاريخية؛ وذلك لتخليد عاصمة الدولة السعودية الأولى التي منها تأسس هذا الكيان "المملكة العربية السعودية"، كما تحتوي على بناء عمراني تراثي يعزز حضور الدرعية في ذاكرة الوطن كواجهة ثقافية واجتماعية.

وأدرجت "اليونسكو" حي الطريف بالدرعية في قائمة التراث العالمي، وإيماناً من السعودية بأهمية تطوير المواقع التراثية؛ فقد تأسست هيئة تطوير الدرعية عام ١٤٣٨هـ، وضمن خارطة مواسم السعودية ينطلق موسم الدرعية في ٢٢ نوفمبر الجاري.

القصيم بريدة قاعة الدرعية للمؤتمرات أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير القصيم يفتتح "قاعة الدرعية" لتخليد عاصمة الدولة السعودية الأولى
سبق

افتتح الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير القصيم، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، بمجلس المنطقة بديوان الإمارة بمدينة بريدة، يوم أمس الخميس؛ قاعة الدرعية للمؤتمرات، وذلك بحضور وكلاء إمارات المناطق ومدراء الإدارات بإمارة المنطقة، وجُهزت القاعة بالتقنيات ومراكز تحكم بالشاشات والصوتيات.

وتفصيلًا: جاءت التسمية من أمير القصيم لأبعاد تاريخية؛ وذلك لتخليد عاصمة الدولة السعودية الأولى التي منها تأسس هذا الكيان "المملكة العربية السعودية"، كما تحتوي على بناء عمراني تراثي يعزز حضور الدرعية في ذاكرة الوطن كواجهة ثقافية واجتماعية.

وأدرجت "اليونسكو" حي الطريف بالدرعية في قائمة التراث العالمي، وإيماناً من السعودية بأهمية تطوير المواقع التراثية؛ فقد تأسست هيئة تطوير الدرعية عام ١٤٣٨هـ، وضمن خارطة مواسم السعودية ينطلق موسم الدرعية في ٢٢ نوفمبر الجاري.

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
09:08 PM

أمير القصيم يفتتح "قاعة الدرعية" لتخليد عاصمة الدولة السعودية الأولى

تحتوي على بناء عمراني تراثي يعزز حضورها كواجهة ثقافية واجتماعية

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بدر العتيبي - القصيم
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افتتح الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير القصيم، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، بمجلس المنطقة بديوان الإمارة بمدينة بريدة، يوم أمس الخميس؛ قاعة الدرعية للمؤتمرات، وذلك بحضور وكلاء إمارات المناطق ومدراء الإدارات بإمارة المنطقة، وجُهزت القاعة بالتقنيات ومراكز تحكم بالشاشات والصوتيات.

وتفصيلًا: جاءت التسمية من أمير القصيم لأبعاد تاريخية؛ وذلك لتخليد عاصمة الدولة السعودية الأولى التي منها تأسس هذا الكيان "المملكة العربية السعودية"، كما تحتوي على بناء عمراني تراثي يعزز حضور الدرعية في ذاكرة الوطن كواجهة ثقافية واجتماعية.

وأدرجت "اليونسكو" حي الطريف بالدرعية في قائمة التراث العالمي، وإيماناً من السعودية بأهمية تطوير المواقع التراثية؛ فقد تأسست هيئة تطوير الدرعية عام ١٤٣٨هـ، وضمن خارطة مواسم السعودية ينطلق موسم الدرعية في ٢٢ نوفمبر الجاري.

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