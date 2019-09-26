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رئاسة الهيئات تنتهي من مشاركتها في الحفل الوطني بالرياض

برامج توعوية وتوزيع المطبوعات وتوفير المصلى المتنقل

اختتم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض؛ مشاركته في فعاليات اليوم الوطني التاسع والثمانين، وفق خطة ميدانية وتوعوية ناجحة.

شارك في تنفيذ الخطة العديد من الأعضاء الميدانيين، شمل عملهم الحضور في أماكن الاحتفالات والأسواق والمتنزهات مع التنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى على مستوى هيئات المحافظات ومراكز مدينة الرياض.

كما كثّفت هيئة الرياض الجانب التوعوي، وتوزيع مواد ومطبوعات الرئاسة العامة، وتوفير المصلى المتنقّل في الأماكن العامة، مع بذل النصح والإرشاد بالتي هي أحسن.

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة في المنطقة، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري: إن الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وجّه بمتابعة العمل وتكثيف الحضور الميداني والتوعوي، للقيام بالواجب المناط بالهيئة وفق اختصاصاتها النوعية، بما يليق بالمناسبة الوطنية العزيزة.

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رئاسة الهيئات تنتهي من مشاركتها في الحفل الوطني بالرياض
سبق

اختتم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض؛ مشاركته في فعاليات اليوم الوطني التاسع والثمانين، وفق خطة ميدانية وتوعوية ناجحة.

شارك في تنفيذ الخطة العديد من الأعضاء الميدانيين، شمل عملهم الحضور في أماكن الاحتفالات والأسواق والمتنزهات مع التنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى على مستوى هيئات المحافظات ومراكز مدينة الرياض.

كما كثّفت هيئة الرياض الجانب التوعوي، وتوزيع مواد ومطبوعات الرئاسة العامة، وتوفير المصلى المتنقّل في الأماكن العامة، مع بذل النصح والإرشاد بالتي هي أحسن.

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة في المنطقة، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري: إن الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وجّه بمتابعة العمل وتكثيف الحضور الميداني والتوعوي، للقيام بالواجب المناط بالهيئة وفق اختصاصاتها النوعية، بما يليق بالمناسبة الوطنية العزيزة.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
04:49 PM

رئاسة الهيئات تنتهي من مشاركتها في الحفل الوطني بالرياض

برامج توعوية وتوزيع المطبوعات وتوفير المصلى المتنقل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض؛ مشاركته في فعاليات اليوم الوطني التاسع والثمانين، وفق خطة ميدانية وتوعوية ناجحة.

شارك في تنفيذ الخطة العديد من الأعضاء الميدانيين، شمل عملهم الحضور في أماكن الاحتفالات والأسواق والمتنزهات مع التنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى على مستوى هيئات المحافظات ومراكز مدينة الرياض.

كما كثّفت هيئة الرياض الجانب التوعوي، وتوزيع مواد ومطبوعات الرئاسة العامة، وتوفير المصلى المتنقّل في الأماكن العامة، مع بذل النصح والإرشاد بالتي هي أحسن.

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة في المنطقة، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري: إن الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وجّه بمتابعة العمل وتكثيف الحضور الميداني والتوعوي، للقيام بالواجب المناط بالهيئة وفق اختصاصاتها النوعية، بما يليق بالمناسبة الوطنية العزيزة.

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