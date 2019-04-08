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عبدالعزيز الفيصل رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي

قال: سأعمل جاهدًا مع زملائي في المكتب التنفيذي على وضع برامج فعالة

أعلن الأمين العام للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للاتحاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي والذي يقام في جدة.

وقال "الفيصل" في كلمته أمام أعضاء الجمعية العمومية: أرحب بكم في بلدكم الثاني، وباسمكم جميعًا أتقدم بالشكر الجزيل للمستشار تركي آل الشيخ الرئيس السابق للاتحاد؛ لما قدّمه من دعم ومتابعة لتنفيذ جميع برامج وأنشطة الاتحاد خلال الفترة السابقة.

وأضاف: سأعمل جاهدًا مع زملائي في المكتب التنفيذي على وضع برامج مرنة وفعالة ومتعددة يمكن من خلالها تقديم نماذج متميزة من أبطال ونجوم تزخر بهم بلداننا لينطلقوا نحو ميادين المنافسة الأكثر تأهيلًا وأقوى إعدادًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبدالعزيز الفيصل رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي
سبق

أعلن الأمين العام للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للاتحاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي والذي يقام في جدة.

وقال "الفيصل" في كلمته أمام أعضاء الجمعية العمومية: أرحب بكم في بلدكم الثاني، وباسمكم جميعًا أتقدم بالشكر الجزيل للمستشار تركي آل الشيخ الرئيس السابق للاتحاد؛ لما قدّمه من دعم ومتابعة لتنفيذ جميع برامج وأنشطة الاتحاد خلال الفترة السابقة.

وأضاف: سأعمل جاهدًا مع زملائي في المكتب التنفيذي على وضع برامج مرنة وفعالة ومتعددة يمكن من خلالها تقديم نماذج متميزة من أبطال ونجوم تزخر بهم بلداننا لينطلقوا نحو ميادين المنافسة الأكثر تأهيلًا وأقوى إعدادًا.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
01:13 PM

عبدالعزيز الفيصل رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي

قال: سأعمل جاهدًا مع زملائي في المكتب التنفيذي على وضع برامج فعالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الأمين العام للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للاتحاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي والذي يقام في جدة.

وقال "الفيصل" في كلمته أمام أعضاء الجمعية العمومية: أرحب بكم في بلدكم الثاني، وباسمكم جميعًا أتقدم بالشكر الجزيل للمستشار تركي آل الشيخ الرئيس السابق للاتحاد؛ لما قدّمه من دعم ومتابعة لتنفيذ جميع برامج وأنشطة الاتحاد خلال الفترة السابقة.

وأضاف: سأعمل جاهدًا مع زملائي في المكتب التنفيذي على وضع برامج مرنة وفعالة ومتعددة يمكن من خلالها تقديم نماذج متميزة من أبطال ونجوم تزخر بهم بلداننا لينطلقوا نحو ميادين المنافسة الأكثر تأهيلًا وأقوى إعدادًا.

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