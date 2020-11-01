تنسيقي حجاج الداخل يعقد جمعيته العمومية الثامنة بمكة

لعرض تقرير أعمال المجلس والتقارير المالية

يعقد المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل جمعيته العمومية الثامنة المؤجلة بسبب جائحة كورونا، في مدينة مكة المكرمة؛ وذلك لعرض تقرير أعمال المجلس، وعرض التقارير المالية للمجلس مع أعضاء مجلس الإدارة وملاك ومدراء عموم والمؤسسات والشركات أو وكلائهم الشرعيين، بالإضافة إلى حضور ممثلي وزارة الحج والعمرة بصفتها المظلة الأم لجميع أنشطة القطاع.

ويقدر عدد ملاك ومدراء عموم مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل بأكثر من 190 مديرًا أو ملاكًا يمثلهم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل.

وتقوم هذه المؤسسات والشركات بتقديم الخدمة لأكثر من 230 ألف حاج في موسم الحج عبر برامج الخدمة المعتمدة من وزارة الحج والعمرة "الأبراج، الضيافة، الاقتصادي".

وقد صرح رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن الحقباني، بأن هذه الجمعية تعقد في ظروف استثنائية متمثلة في جائحة كورونا وتأثيراتها الجسيمة على قطاع خدمة حجاج الداخل وجميع القطاعات ذات العلاقة بالحج.

فيما ثمن "الحقباني" الدعم السخي الذي تلقاه القطاع من مؤسسات الدولة تنفيذا للتوجيهات الكريمة في دعم القطاع الخاص المتضرر من جائحة كورونا، مشيرًا إلى ضرورة تعاون جميع البنوك والمصارف في تقديم تسهيلات بنكية للقطاع لتجاوز هذه الأزمة.