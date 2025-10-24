فايرفوكس وكروم ينبّهانك إلى خروقات البيانات المتعلقة بحساباتك

أكدا أنها لن تعمل إلا عند مزامنة كلمات المرور مع الخدمات المعنية

أطلقت مؤسسة موزيلا، النسخة 70 من متصفحها للويب فايرفوكس لأنظمة التشغيل ويندوز وماك ولينكس بمميزات جديدة، مثل الحماية ضد تتبع منصات التواصل الاجتماعي، وتقرير حماية الخصوصية؛ وخدمة تنبيهات خروقات البيانات لتسجيلات الدخول المحفوظة.

وأضافت موزيلا، التي بدأت تُقدم ميزة التحكم الدقيق فيما يتعلق بتتبع الطرف الثالث في شهر أكتوبر الماضي مع تعزيز الحماية ضد التتبع، متتبعي منصات التواصل الاجتماعي إلى قائمتها.

ويؤدي ذلك إلى حظر جميع متتبعي المستخدم المرتبطين بمنصات فيسبوك وإنستجرام وواتساب وتويتر ويوتيوب ولينكدإن.

ومن بين التحديثات البارزة الأخرى، هناك أيضًا تقرير جديد لحماية الخصوصية، يعمل بمثابة لوحة معلومات مفيدة للمتتبعين الذين حظرهم فايرفوكس موزعين حسب النوع.

ما تم هو دمج أداة إدارة كلمة المرور Lockwise في المتصفح مع مراقب فايرفوكس؛ لتحذيرك إذا تم اختراق معلومات تسجيل الدخول المحفوظة في أحد خروقات البيانات.

وعند إنشاء حساب Lockwise؛ فإنه يطلب من المستخدم إنشاء كلمة مرور آمنة، ويجري حفظ جميع كلمات المرور التي تم إنشاؤها تلقائيًّا في حسابك ضمن Firefox Lockwise.

ولا يُعد متصفح "فايرفوكس" الوحيد الذي حصل على مثل هذه الميزة؛ إذ طوّرت جوجل في وقت سابق من هذا الشهر، أداة خاصة بها لفحص كلمة المرور بشكل مباشر في عناصر التحكم في حساب جوجل تسمى Password Checkup.

وأطلقت الشركة هذه الميزة بشكل رسمي مع إصدارها يوم أمس للنسخة 78 من متصفح كروم؛ لكن لا يجري تمكين الخيار افتراضيًّا، ويمكن للمستخدمين تشغيله بالانتقال إلى: chrome://flags/#password-leak-detection.

ووفق البوابة العربية للتقنية، كانت جوجل قد أكدت من خلال دراسة أجرتها، أن المستخدمين بحاجة إلى التوقف عن استخدام كلمة المرور نفسها لمواقع ويب متعددة، في حال كانوا حريصين على عدم اختطاف بياناتهم أو سرقة هويتهم أو ما هو أسوأ.

تجدر الإشارة إلى أن أدوات تنبيهات خروقات البيانات على متصفحي فايرفوكس وكروم، لن تعمل إلا عند مزامنة كلمات المرور المخزنة مع الخدمات المعنية.

وتشكل هذه الإضافات إشارةً إلى أن صانعي مستعرضات الويب يأخذون الأمن بجدية أكبر؛ من خلال الاستجابة الفعالة للحاجة إلى تنبيهات الاختراق؛ وذلك بالنظر للوتيرة المقلقة ومدى خروقات البيانات.