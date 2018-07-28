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شاهد.. وزير الرياضة يؤازر لاعبة الجودو "القحطاني" قبل مواجهتها التاريخية مع نظيرتها الإسرائيلية

شارك بحصتها التدريبية

آزَرَ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لاعبة الجودو السعودية، تهاني القحطاني، التي ستدشن مشوارها الأولمبي الجمعة المقبل في مواجهة تاريخية مع لاعبة الجودو الإسرائيلية راز هيرشكو.

ويأتي ذلك، ضمن منافسات دور الـ32 في أولمبياد طوكيو، حيث يأتي ذلك دعماً للاعبات السعوديات المشاركات في أولمبياد طوكيو.

وحضر الوزير "الفيصل"، بحسب تقرير لقناة "الإخبارية"، الحصة التدريبية للاعبة تهاني القحطاني، وظهر في الصورة التي التقطها عدد من اللاعبين السعوديين المشاركين في الأولمبياد بمن فيهم اللاعبة القحطاني والتي باتت محط أنظار الجميع بعد الجدل الذي رافق مواجهتها المرتقبة.

يُذكر أن اللاعبة تهاني القحطاني 20 عاماً وهي طالبة جامعية قد حققت الميدالية الفضية لبطولة المملكة النسائية 2019، والذهبية في العام التالي، كما شاركت في بطولة العالم التي انعقدت في المجر يونيو 2021.

وكان ناشطون قد دشنوا على "تويتر" وسماً؛ لدعمها بعنوان #كلنا_تهاني_القحطاني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وزير الرياضة يؤازر لاعبة الجودو "القحطاني" قبل مواجهتها التاريخية مع نظيرتها الإسرائيلية
سبق

آزَرَ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لاعبة الجودو السعودية، تهاني القحطاني، التي ستدشن مشوارها الأولمبي الجمعة المقبل في مواجهة تاريخية مع لاعبة الجودو الإسرائيلية راز هيرشكو.

ويأتي ذلك، ضمن منافسات دور الـ32 في أولمبياد طوكيو، حيث يأتي ذلك دعماً للاعبات السعوديات المشاركات في أولمبياد طوكيو.

وحضر الوزير "الفيصل"، بحسب تقرير لقناة "الإخبارية"، الحصة التدريبية للاعبة تهاني القحطاني، وظهر في الصورة التي التقطها عدد من اللاعبين السعوديين المشاركين في الأولمبياد بمن فيهم اللاعبة القحطاني والتي باتت محط أنظار الجميع بعد الجدل الذي رافق مواجهتها المرتقبة.

يُذكر أن اللاعبة تهاني القحطاني 20 عاماً وهي طالبة جامعية قد حققت الميدالية الفضية لبطولة المملكة النسائية 2019، والذهبية في العام التالي، كما شاركت في بطولة العالم التي انعقدت في المجر يونيو 2021.

وكان ناشطون قد دشنوا على "تويتر" وسماً؛ لدعمها بعنوان #كلنا_تهاني_القحطاني.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
07:32 PM

شاهد.. وزير الرياضة يؤازر لاعبة الجودو "القحطاني" قبل مواجهتها التاريخية مع نظيرتها الإسرائيلية

شارك بحصتها التدريبية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
9
7,771

آزَرَ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لاعبة الجودو السعودية، تهاني القحطاني، التي ستدشن مشوارها الأولمبي الجمعة المقبل في مواجهة تاريخية مع لاعبة الجودو الإسرائيلية راز هيرشكو.

ويأتي ذلك، ضمن منافسات دور الـ32 في أولمبياد طوكيو، حيث يأتي ذلك دعماً للاعبات السعوديات المشاركات في أولمبياد طوكيو.

وحضر الوزير "الفيصل"، بحسب تقرير لقناة "الإخبارية"، الحصة التدريبية للاعبة تهاني القحطاني، وظهر في الصورة التي التقطها عدد من اللاعبين السعوديين المشاركين في الأولمبياد بمن فيهم اللاعبة القحطاني والتي باتت محط أنظار الجميع بعد الجدل الذي رافق مواجهتها المرتقبة.

يُذكر أن اللاعبة تهاني القحطاني 20 عاماً وهي طالبة جامعية قد حققت الميدالية الفضية لبطولة المملكة النسائية 2019، والذهبية في العام التالي، كما شاركت في بطولة العالم التي انعقدت في المجر يونيو 2021.

وكان ناشطون قد دشنوا على "تويتر" وسماً؛ لدعمها بعنوان #كلنا_تهاني_القحطاني.

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