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"الدارة" و"الأحوال المدنية" تفتتحان أول معمل لترميم الوثائق ومعالجتها

"مركز الملك سلمان" قدّم الاستشارة العلمية حول المعامل الـ 8  في المناطق

افتتح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود؛ أمس الأول، بحضور مدير مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية المعمل الأول لترميم الوثائق ومعالجتها بالإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض.

وكان مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية التابع لدارة الملك عبدالعزيز، قد قدّم الاستشارة العلمية حول المعامل الثمانية التي ستفتتحها الوكالة في مناطق المملكة، كما قدّم ويقدم الشرح والتدريب لموظفي الوكالة العاملين على تلك المعامل المقصودة من خلال دورات مجدولة، وذلك ضمن مذكرة تعاون وقّعها الجانبان، العام الماضي، لدعم توجّه الوكالة لتطوير أعمالها الأرشيفية وحفظ وثائقها بشكل علمي ودوري، وصونها من التلف من خلال الإفادة من تجربة دارة الملك عبدالعزيز العريضة في صيانة المصادر التاريخية.

يُذكر أن دارة الملك عبدالعزيز تفتح أبوابها ومراكزها لنقل تجربة المحافظة على المواد التاريخية إلى جميع قطاعات الدولة والمؤسسات العامة والخاصة، وذلك لكونها بيت الخبرة لصيانة المصادر التاريخية وصونها من التلف ضمن مشروعها الوطني للحفاظ على المصادر التاريخية.

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"الدارة" و"الأحوال المدنية" تفتتحان أول معمل لترميم الوثائق ومعالجتها
سبق

افتتح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود؛ أمس الأول، بحضور مدير مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية المعمل الأول لترميم الوثائق ومعالجتها بالإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض.

وكان مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية التابع لدارة الملك عبدالعزيز، قد قدّم الاستشارة العلمية حول المعامل الثمانية التي ستفتتحها الوكالة في مناطق المملكة، كما قدّم ويقدم الشرح والتدريب لموظفي الوكالة العاملين على تلك المعامل المقصودة من خلال دورات مجدولة، وذلك ضمن مذكرة تعاون وقّعها الجانبان، العام الماضي، لدعم توجّه الوكالة لتطوير أعمالها الأرشيفية وحفظ وثائقها بشكل علمي ودوري، وصونها من التلف من خلال الإفادة من تجربة دارة الملك عبدالعزيز العريضة في صيانة المصادر التاريخية.

يُذكر أن دارة الملك عبدالعزيز تفتح أبوابها ومراكزها لنقل تجربة المحافظة على المواد التاريخية إلى جميع قطاعات الدولة والمؤسسات العامة والخاصة، وذلك لكونها بيت الخبرة لصيانة المصادر التاريخية وصونها من التلف ضمن مشروعها الوطني للحفاظ على المصادر التاريخية.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
01:01 PM

"الدارة" و"الأحوال المدنية" تفتتحان أول معمل لترميم الوثائق ومعالجتها

"مركز الملك سلمان" قدّم الاستشارة العلمية حول المعامل الـ 8  في المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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افتتح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود؛ أمس الأول، بحضور مدير مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية المعمل الأول لترميم الوثائق ومعالجتها بالإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض.

وكان مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية التابع لدارة الملك عبدالعزيز، قد قدّم الاستشارة العلمية حول المعامل الثمانية التي ستفتتحها الوكالة في مناطق المملكة، كما قدّم ويقدم الشرح والتدريب لموظفي الوكالة العاملين على تلك المعامل المقصودة من خلال دورات مجدولة، وذلك ضمن مذكرة تعاون وقّعها الجانبان، العام الماضي، لدعم توجّه الوكالة لتطوير أعمالها الأرشيفية وحفظ وثائقها بشكل علمي ودوري، وصونها من التلف من خلال الإفادة من تجربة دارة الملك عبدالعزيز العريضة في صيانة المصادر التاريخية.

يُذكر أن دارة الملك عبدالعزيز تفتح أبوابها ومراكزها لنقل تجربة المحافظة على المواد التاريخية إلى جميع قطاعات الدولة والمؤسسات العامة والخاصة، وذلك لكونها بيت الخبرة لصيانة المصادر التاريخية وصونها من التلف ضمن مشروعها الوطني للحفاظ على المصادر التاريخية.

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