"كورونا" يقفز بحصيلة الوفيات في بريطانيا إلى 32.065
210 حالات جديدة
ارتفعت حصيلة وفيات "كوفيد-19" في بريطانيا بواقع 210 إلى 32065، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين).
وأوضحت الوزارة أن الحصيلة، التي جمعتها الوكالة الحكومية للصحة العامة في إنجلترا ونظيراتها في ويلز وأيرلندا الشمالية وأسكتلندا، تشمل الوفيات في جميع الأماكن بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة الحالات بفيروس كورونا، وهي تغطي الفترة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس، وفقاً لـ"رويترز".
"كورونا" يقفز بحصيلة الوفيات في بريطانيا إلى 32.065
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-05-11
ارتفعت حصيلة وفيات "كوفيد-19" في بريطانيا بواقع 210 إلى 32065، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين).
وأوضحت الوزارة أن الحصيلة، التي جمعتها الوكالة الحكومية للصحة العامة في إنجلترا ونظيراتها في ويلز وأيرلندا الشمالية وأسكتلندا، تشمل الوفيات في جميع الأماكن بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة الحالات بفيروس كورونا، وهي تغطي الفترة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس، وفقاً لـ"رويترز".
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
05:46 PM
"كورونا" يقفز بحصيلة الوفيات في بريطانيا إلى 32.065
ارتفعت حصيلة وفيات "كوفيد-19" في بريطانيا بواقع 210 إلى 32065، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين).
وأوضحت الوزارة أن الحصيلة، التي جمعتها الوكالة الحكومية للصحة العامة في إنجلترا ونظيراتها في ويلز وأيرلندا الشمالية وأسكتلندا، تشمل الوفيات في جميع الأماكن بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة الحالات بفيروس كورونا، وهي تغطي الفترة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس، وفقاً لـ"رويترز".