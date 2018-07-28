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ألمانيا .. مقتل عامل وإصابة 31 في انفجار مجمع للكيماويات

وقع في صهاريج تخزين المذيبات

قُتل شخص وأصيب 31 على الأقل، اليوم (الثلاثاء)، في انفجار مجمع كيمبارك للكيماويات في مدينة ليفركوزن غرب ألمانيا.

وأوضح مدير مجمع كيمبارك لارس فريدريش، أن رجال الإنقاذ عثروا على جثة شخص بعد الانفجار، فيما لا يزال 4 في عداد المفقودين في أعقاب الحادث، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".

وأعرب "فريدريش" عن قلقه البالغ بشأن هذا الحادث المأساوي ووفاة موظف.

من ناحيتها، بينت سلطات مدينة ليفركوزن، أن انفجار مجمع كيمبارك على بعد حوالي 20 كيلومترًا شمال كولونيا على نهر الراين، وقع في صهاريج تخزين المذيبات.

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ألمانيا .. مقتل عامل وإصابة 31 في انفجار مجمع للكيماويات
سبق

قُتل شخص وأصيب 31 على الأقل، اليوم (الثلاثاء)، في انفجار مجمع كيمبارك للكيماويات في مدينة ليفركوزن غرب ألمانيا.

وأوضح مدير مجمع كيمبارك لارس فريدريش، أن رجال الإنقاذ عثروا على جثة شخص بعد الانفجار، فيما لا يزال 4 في عداد المفقودين في أعقاب الحادث، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".

وأعرب "فريدريش" عن قلقه البالغ بشأن هذا الحادث المأساوي ووفاة موظف.

من ناحيتها، بينت سلطات مدينة ليفركوزن، أن انفجار مجمع كيمبارك على بعد حوالي 20 كيلومترًا شمال كولونيا على نهر الراين، وقع في صهاريج تخزين المذيبات.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
07:40 PM

ألمانيا .. مقتل عامل وإصابة 31 في انفجار مجمع للكيماويات

وقع في صهاريج تخزين المذيبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل شخص وأصيب 31 على الأقل، اليوم (الثلاثاء)، في انفجار مجمع كيمبارك للكيماويات في مدينة ليفركوزن غرب ألمانيا.

وأوضح مدير مجمع كيمبارك لارس فريدريش، أن رجال الإنقاذ عثروا على جثة شخص بعد الانفجار، فيما لا يزال 4 في عداد المفقودين في أعقاب الحادث، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".

وأعرب "فريدريش" عن قلقه البالغ بشأن هذا الحادث المأساوي ووفاة موظف.

من ناحيتها، بينت سلطات مدينة ليفركوزن، أن انفجار مجمع كيمبارك على بعد حوالي 20 كيلومترًا شمال كولونيا على نهر الراين، وقع في صهاريج تخزين المذيبات.

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