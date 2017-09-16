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"آل الشيخ" يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة عن الاعتداء الآثم على محافظة بقيق

بالإضافة إلى الحديث عن نعمة الأمن والاستقرار التي أنعم الله بها على المملكة

وجه وزير الشؤن الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خطباء الجوامع بمدن وقرى وهجر المملكة بتناول الاعتداء الآثم الذي وقع في محافظة بقيق، وهجرة خريص السبت الماضي في خطبة الجمعة المقبلة والحديث عن شناعة هذا الفعل الآثم.

كما وجّه الوزير آل الشيخ الخطباء بالحديث كذلك عن نعمة الأمن والاستقرار التي أنعم الله بها على المملكة العربية السعودية والتأكيد على ضرورة الالتفاف حول القيادة الرشيدة أيدها الله، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان.

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"آل الشيخ" يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة عن الاعتداء الآثم على محافظة بقيق
سبق

وجه وزير الشؤن الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خطباء الجوامع بمدن وقرى وهجر المملكة بتناول الاعتداء الآثم الذي وقع في محافظة بقيق، وهجرة خريص السبت الماضي في خطبة الجمعة المقبلة والحديث عن شناعة هذا الفعل الآثم.

كما وجّه الوزير آل الشيخ الخطباء بالحديث كذلك عن نعمة الأمن والاستقرار التي أنعم الله بها على المملكة العربية السعودية والتأكيد على ضرورة الالتفاف حول القيادة الرشيدة أيدها الله، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
06:40 PM

"آل الشيخ" يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة عن الاعتداء الآثم على محافظة بقيق

بالإضافة إلى الحديث عن نعمة الأمن والاستقرار التي أنعم الله بها على المملكة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
15
4,800

وجه وزير الشؤن الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خطباء الجوامع بمدن وقرى وهجر المملكة بتناول الاعتداء الآثم الذي وقع في محافظة بقيق، وهجرة خريص السبت الماضي في خطبة الجمعة المقبلة والحديث عن شناعة هذا الفعل الآثم.

كما وجّه الوزير آل الشيخ الخطباء بالحديث كذلك عن نعمة الأمن والاستقرار التي أنعم الله بها على المملكة العربية السعودية والتأكيد على ضرورة الالتفاف حول القيادة الرشيدة أيدها الله، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان.

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