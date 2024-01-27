"موديرنا" الأمريكية تعلن: إجراء تجارب سريرية على جرعة لقاح معززة لمكافحة أوميكرون

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا، أنها ستباشر إجراء تجارب سريرية على جرعة لقاح معززة مصممة خصيصًا لمكافحة المتحور أوميكرون.

سيشارك في التجارب 600 شخص بالغ تَلَقّى نصفهم جرعتين من لقاح موديرنا المضاد لكوفيد منذ ستة أشهر على الأقل؛ في حين تَلَقّى النصف الآخر جرعتين، بالإضافة إلى جرعة معززة سَبَق أن نالت موديرنا ترخيصًا بها؛ وفق بيان للشركة.

وتهدف موديرنا من خلال هذه التجارب إلى تقييم الجرعة المعززة الخاصة بأوميكرون لإعطائها كجرعة ثالثة أو رابعة.

وكشفت الشركة أيضًا في بيانها عن نتائج فعالية الجرعة التي سَبَق الترخيص لها ضد أوميكرون.

وقالت إنه بعد مرور ستة أشهر على إعطاء الجرعة المعززة، انخفض مستوى الأجسام المضادة ستة أضعاف مقارنة بذروتها بعد 29 يومًا من إعطائها؛ لكنها بقيت قابلة للاكتشاف عند جميع المشاركين في التجارب.