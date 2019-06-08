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فيديو.. وفاة إمام مسجد في ماليزيا على المنبر أثناء إلقاء خطبة الجمعة

أطباء بين الحضور حاولوا القيام بإنعاش عاجل إلا أن الأخير فارق الحياة

توفي إمام جامع في ماليزيا، أثناء إلقائه خطبة يوم أمس الجمعة، فوق المنبر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام ماليزية.

وبحسب وسائل إعلام، فإن الخطيب يعقوب هاشم (68 عاماً)، توفي فوق منبر مسجد "البخاري" في مدينة "ألورستار" بولاية قدح شمالي غرب ماليزيا.

وذكرت مواقع ماليزية أن "هاشم" وصل إلى المستشفى متوفىً، بعد فشل محاولات إنقاذه من قبل المصلين ابتداءً، ثم رجال الإسعاف.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" بنسختها الماليزية، عن أحد المصلين الذين وُجدوا في خطبة الجمعة، ويدعى حسن مصطفى عفيف، قوله إن أطباء من بين الحضور، حاولوا القيام بإنعاش عاجل للخطيب، إلا أن الأخير فارق الحياة.

https://twitter.com/mohogny62/status/1137124004467236864?s=20

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فيديو.. وفاة إمام مسجد في ماليزيا على المنبر أثناء إلقاء خطبة الجمعة
سبق

توفي إمام جامع في ماليزيا، أثناء إلقائه خطبة يوم أمس الجمعة، فوق المنبر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام ماليزية.

وبحسب وسائل إعلام، فإن الخطيب يعقوب هاشم (68 عاماً)، توفي فوق منبر مسجد "البخاري" في مدينة "ألورستار" بولاية قدح شمالي غرب ماليزيا.

وذكرت مواقع ماليزية أن "هاشم" وصل إلى المستشفى متوفىً، بعد فشل محاولات إنقاذه من قبل المصلين ابتداءً، ثم رجال الإسعاف.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" بنسختها الماليزية، عن أحد المصلين الذين وُجدوا في خطبة الجمعة، ويدعى حسن مصطفى عفيف، قوله إن أطباء من بين الحضور، حاولوا القيام بإنعاش عاجل للخطيب، إلا أن الأخير فارق الحياة.

https://twitter.com/mohogny62/status/1137124004467236864?s=20

08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
05:43 PM

فيديو.. وفاة إمام مسجد في ماليزيا على المنبر أثناء إلقاء خطبة الجمعة

أطباء بين الحضور حاولوا القيام بإنعاش عاجل إلا أن الأخير فارق الحياة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,159

توفي إمام جامع في ماليزيا، أثناء إلقائه خطبة يوم أمس الجمعة، فوق المنبر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام ماليزية.

وبحسب وسائل إعلام، فإن الخطيب يعقوب هاشم (68 عاماً)، توفي فوق منبر مسجد "البخاري" في مدينة "ألورستار" بولاية قدح شمالي غرب ماليزيا.

وذكرت مواقع ماليزية أن "هاشم" وصل إلى المستشفى متوفىً، بعد فشل محاولات إنقاذه من قبل المصلين ابتداءً، ثم رجال الإسعاف.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" بنسختها الماليزية، عن أحد المصلين الذين وُجدوا في خطبة الجمعة، ويدعى حسن مصطفى عفيف، قوله إن أطباء من بين الحضور، حاولوا القيام بإنعاش عاجل للخطيب، إلا أن الأخير فارق الحياة.

https://twitter.com/mohogny62/status/1137124004467236864?s=20

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