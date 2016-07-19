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تعميم بلجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة.. تنظيم ومتابعة وتفعيل

تتشكل بالقائد رئيساً وأعضاؤها من المعلمين المناوبين بالإضافة للمنسق

وجهت وزارة التعليم مدراء التعليم بتشكيل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة يرأسها قائد أو قائدة المدرسة ويكون أعضاؤها المعلم أو المعلمة المناوبة ومنسق ومنسقة الأمن والسلامة.

ووفق تعميم أصدره مساعد وزير التعليم فسيكون من مهام هذه اللجنة عمل خطة لتنظيم دخول وخروج الطلاب من وإلى المدرسة، وكذلك متابعة الحركة المرورية أمام المدرسة في بداية اليوم الدراسي ونهايته، بالإضافة لتفعيل البرامج التوعوية الخاصة بركوب الحافلات والعبور الآمن للطريق.

ويأتي التعميم بناءً على محضر الاجتماع الثاني عشر للجنة التنفيذية للسلامة المرورية والتي تضمنت توصياته أن تشكل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة.

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تعميم بلجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة.. تنظيم ومتابعة وتفعيل
سبق

وجهت وزارة التعليم مدراء التعليم بتشكيل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة يرأسها قائد أو قائدة المدرسة ويكون أعضاؤها المعلم أو المعلمة المناوبة ومنسق ومنسقة الأمن والسلامة.

ووفق تعميم أصدره مساعد وزير التعليم فسيكون من مهام هذه اللجنة عمل خطة لتنظيم دخول وخروج الطلاب من وإلى المدرسة، وكذلك متابعة الحركة المرورية أمام المدرسة في بداية اليوم الدراسي ونهايته، بالإضافة لتفعيل البرامج التوعوية الخاصة بركوب الحافلات والعبور الآمن للطريق.

ويأتي التعميم بناءً على محضر الاجتماع الثاني عشر للجنة التنفيذية للسلامة المرورية والتي تضمنت توصياته أن تشكل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
04:36 PM

تعميم بلجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة.. تنظيم ومتابعة وتفعيل

تتشكل بالقائد رئيساً وأعضاؤها من المعلمين المناوبين بالإضافة للمنسق

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
9
2,179

وجهت وزارة التعليم مدراء التعليم بتشكيل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة يرأسها قائد أو قائدة المدرسة ويكون أعضاؤها المعلم أو المعلمة المناوبة ومنسق ومنسقة الأمن والسلامة.

ووفق تعميم أصدره مساعد وزير التعليم فسيكون من مهام هذه اللجنة عمل خطة لتنظيم دخول وخروج الطلاب من وإلى المدرسة، وكذلك متابعة الحركة المرورية أمام المدرسة في بداية اليوم الدراسي ونهايته، بالإضافة لتفعيل البرامج التوعوية الخاصة بركوب الحافلات والعبور الآمن للطريق.

ويأتي التعميم بناءً على محضر الاجتماع الثاني عشر للجنة التنفيذية للسلامة المرورية والتي تضمنت توصياته أن تشكل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة.

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