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"الجوازات" تدعو القادمين بتأشيرة زيارة إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات

حذّرت من أن عدم الالتزام بتمديدها يُعرِّض صاحبها للعقوبات نظاماً

أكدت المديرية العامة للجوازات أهمية تقيد كل الزائرين القادمين بتأشيرة زيارة، بأنظمة وتعليمات المملكة، والالتزام بتمديد تأشيرة الزيارة قبل انتهاء المدة المحددة في التأشيرة القادمين بموجبها، مشددة على أن عدم الالتزام بتمديد التأشيرة يُعرِّض صاحبها للعقوبات المقررة نظاماً.

وقالت "الجوازات": خدمة تمديد تأشيرة الزيارة متاحة عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، حيث تمكّن هذه الخدمة الأفراد الذين قاموا بإصدار تأشيرة زيارة من تمديد التأشيرة بحسب قواعد الخدمة.

وأضافت: يجب أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة سبعة أيام أو أقل، وألا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من ثلاثة أيام، وأن يكون صاحب التأشيرة "الزائر" موجوداً داخل المملكة، وسداد رسوم تمديد التأشيرة، والتأكد من سريان صلاحية جواز صاحب التأشيرة "الزائر" وقت عملية التمديد، وأنه لم يسجل عليه مخالفات مرورية غير مسددة، وأن يكون كل من طالب التأشيرة وصاحب التأشيرة "الزائر" على قيد الحياة، وألا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يوماً من تاريخ الدخول إلى المملكة، علماً بأنه يتم التمديد حسب المدة الأساسية التي أصدرت بها التأشيرة.

وأردفت "الجوازات": يجب التأكد من مدة سريان التأشيرة وتمديدها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"؛ تفادياً لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق المخالفين، وحتى تكون إقامتهم نظامية في المملكة.

المديرية العامة للجوازات تأشيرة زيارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجوازات" تدعو القادمين بتأشيرة زيارة إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات
سبق

أكدت المديرية العامة للجوازات أهمية تقيد كل الزائرين القادمين بتأشيرة زيارة، بأنظمة وتعليمات المملكة، والالتزام بتمديد تأشيرة الزيارة قبل انتهاء المدة المحددة في التأشيرة القادمين بموجبها، مشددة على أن عدم الالتزام بتمديد التأشيرة يُعرِّض صاحبها للعقوبات المقررة نظاماً.

وقالت "الجوازات": خدمة تمديد تأشيرة الزيارة متاحة عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، حيث تمكّن هذه الخدمة الأفراد الذين قاموا بإصدار تأشيرة زيارة من تمديد التأشيرة بحسب قواعد الخدمة.

وأضافت: يجب أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة سبعة أيام أو أقل، وألا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من ثلاثة أيام، وأن يكون صاحب التأشيرة "الزائر" موجوداً داخل المملكة، وسداد رسوم تمديد التأشيرة، والتأكد من سريان صلاحية جواز صاحب التأشيرة "الزائر" وقت عملية التمديد، وأنه لم يسجل عليه مخالفات مرورية غير مسددة، وأن يكون كل من طالب التأشيرة وصاحب التأشيرة "الزائر" على قيد الحياة، وألا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يوماً من تاريخ الدخول إلى المملكة، علماً بأنه يتم التمديد حسب المدة الأساسية التي أصدرت بها التأشيرة.

وأردفت "الجوازات": يجب التأكد من مدة سريان التأشيرة وتمديدها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"؛ تفادياً لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق المخالفين، وحتى تكون إقامتهم نظامية في المملكة.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
03:33 PM

"الجوازات" تدعو القادمين بتأشيرة زيارة إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات

حذّرت من أن عدم الالتزام بتمديدها يُعرِّض صاحبها للعقوبات نظاماً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت المديرية العامة للجوازات أهمية تقيد كل الزائرين القادمين بتأشيرة زيارة، بأنظمة وتعليمات المملكة، والالتزام بتمديد تأشيرة الزيارة قبل انتهاء المدة المحددة في التأشيرة القادمين بموجبها، مشددة على أن عدم الالتزام بتمديد التأشيرة يُعرِّض صاحبها للعقوبات المقررة نظاماً.

وقالت "الجوازات": خدمة تمديد تأشيرة الزيارة متاحة عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، حيث تمكّن هذه الخدمة الأفراد الذين قاموا بإصدار تأشيرة زيارة من تمديد التأشيرة بحسب قواعد الخدمة.

وأضافت: يجب أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة سبعة أيام أو أقل، وألا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من ثلاثة أيام، وأن يكون صاحب التأشيرة "الزائر" موجوداً داخل المملكة، وسداد رسوم تمديد التأشيرة، والتأكد من سريان صلاحية جواز صاحب التأشيرة "الزائر" وقت عملية التمديد، وأنه لم يسجل عليه مخالفات مرورية غير مسددة، وأن يكون كل من طالب التأشيرة وصاحب التأشيرة "الزائر" على قيد الحياة، وألا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يوماً من تاريخ الدخول إلى المملكة، علماً بأنه يتم التمديد حسب المدة الأساسية التي أصدرت بها التأشيرة.

وأردفت "الجوازات": يجب التأكد من مدة سريان التأشيرة وتمديدها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"؛ تفادياً لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق المخالفين، وحتى تكون إقامتهم نظامية في المملكة.

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