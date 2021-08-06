النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 954 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1014 خلال الـ24 ساعة الماضية

إعادة هندسة العمل الاجتماعي.. فرص للشراكة والاستثمار المبتكر مع "تلبية"

مُبادرة جاءت استجابة لدعوة القيادة للعمل على تحقيق مستهدفات "الرؤية 2030"

أعلنت مُبادرة "تلبية" التي تأسست لتلبية دعوة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، للمواطنين والمواطنات للعمل معًا على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال حسابها الرسمي على تويتر ‏@TalbiyaKSA، عن فرص الشراكة والأهداف المشتركة مع الجهات ذات العلاقة الرامية لها، من مخرجات نموذج عمل المبادرة التوعوي والاستثماري المبتكر والمبني على إستراتيجية شمولية رقمية تكاملية.

وأوضح مشرف المبادرة رضا النايف أن المبادرة تهدف لإعادة هندسة العمل الاجتماعي ودعم الجهود المبذولة على مواءمة البنية التحتية الرقمية لتطلعات الرؤية، والمعزّز لفاعلية الحكومة من خلال المواطَنة المسؤولة لوطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

وحول مدى الرضا عن إقبال الجهات المستفيدة للمشاركة في تفعيل سبل التعاون، قال "النايف": "لمسنا الحرص من كافة الجهات التي تم تعريفها بالمبادرة، ولكن لا تزال الحاجة ماسّة إلى رفع معدل استيعاب بعض منسوبي القطاع الحكومي لبرامج ومستهدفات الرؤية، وإبراز أهمية دور القطاعين الخاص وغير الربحي الهادف في برنامج التحول الوطني إلى مشاركتهما في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ والمساهمة في المتابعة وتقييم الأداء؛ وذلك للتغلب على التحديات التي تواجه أبعاد البرنامج".

وأكد "النايف" أن المبادرة على أتمّ الاستعداد لتفعيل سبل التعاون في كافة مناطق المملكة مع الجهات الراغبة في الاستفادة من فرص الشراكة المطروحة، ومن تلك الجهات: إمارات المناطق والجامعات والغرف التجارية والجهات المانحة، وللجهات الراغبة في الشراكة حسب احتياجات المرحلة تُتيح مبادرة "تلبية" ذلك عبر الرابط التالي: ‏https://www.talbiya.sa/ar/page/partnership.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعادة هندسة العمل الاجتماعي.. فرص للشراكة والاستثمار المبتكر مع "تلبية"
سبق

أعلنت مُبادرة "تلبية" التي تأسست لتلبية دعوة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، للمواطنين والمواطنات للعمل معًا على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال حسابها الرسمي على تويتر ‏@TalbiyaKSA، عن فرص الشراكة والأهداف المشتركة مع الجهات ذات العلاقة الرامية لها، من مخرجات نموذج عمل المبادرة التوعوي والاستثماري المبتكر والمبني على إستراتيجية شمولية رقمية تكاملية.

وأوضح مشرف المبادرة رضا النايف أن المبادرة تهدف لإعادة هندسة العمل الاجتماعي ودعم الجهود المبذولة على مواءمة البنية التحتية الرقمية لتطلعات الرؤية، والمعزّز لفاعلية الحكومة من خلال المواطَنة المسؤولة لوطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

وحول مدى الرضا عن إقبال الجهات المستفيدة للمشاركة في تفعيل سبل التعاون، قال "النايف": "لمسنا الحرص من كافة الجهات التي تم تعريفها بالمبادرة، ولكن لا تزال الحاجة ماسّة إلى رفع معدل استيعاب بعض منسوبي القطاع الحكومي لبرامج ومستهدفات الرؤية، وإبراز أهمية دور القطاعين الخاص وغير الربحي الهادف في برنامج التحول الوطني إلى مشاركتهما في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ والمساهمة في المتابعة وتقييم الأداء؛ وذلك للتغلب على التحديات التي تواجه أبعاد البرنامج".

وأكد "النايف" أن المبادرة على أتمّ الاستعداد لتفعيل سبل التعاون في كافة مناطق المملكة مع الجهات الراغبة في الاستفادة من فرص الشراكة المطروحة، ومن تلك الجهات: إمارات المناطق والجامعات والغرف التجارية والجهات المانحة، وللجهات الراغبة في الشراكة حسب احتياجات المرحلة تُتيح مبادرة "تلبية" ذلك عبر الرابط التالي: ‏https://www.talbiya.sa/ar/page/partnership.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
04:54 PM

إعادة هندسة العمل الاجتماعي.. فرص للشراكة والاستثمار المبتكر مع "تلبية"

مُبادرة جاءت استجابة لدعوة القيادة للعمل على تحقيق مستهدفات "الرؤية 2030"

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
106

أعلنت مُبادرة "تلبية" التي تأسست لتلبية دعوة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، للمواطنين والمواطنات للعمل معًا على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال حسابها الرسمي على تويتر ‏@TalbiyaKSA، عن فرص الشراكة والأهداف المشتركة مع الجهات ذات العلاقة الرامية لها، من مخرجات نموذج عمل المبادرة التوعوي والاستثماري المبتكر والمبني على إستراتيجية شمولية رقمية تكاملية.

وأوضح مشرف المبادرة رضا النايف أن المبادرة تهدف لإعادة هندسة العمل الاجتماعي ودعم الجهود المبذولة على مواءمة البنية التحتية الرقمية لتطلعات الرؤية، والمعزّز لفاعلية الحكومة من خلال المواطَنة المسؤولة لوطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

وحول مدى الرضا عن إقبال الجهات المستفيدة للمشاركة في تفعيل سبل التعاون، قال "النايف": "لمسنا الحرص من كافة الجهات التي تم تعريفها بالمبادرة، ولكن لا تزال الحاجة ماسّة إلى رفع معدل استيعاب بعض منسوبي القطاع الحكومي لبرامج ومستهدفات الرؤية، وإبراز أهمية دور القطاعين الخاص وغير الربحي الهادف في برنامج التحول الوطني إلى مشاركتهما في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ والمساهمة في المتابعة وتقييم الأداء؛ وذلك للتغلب على التحديات التي تواجه أبعاد البرنامج".

وأكد "النايف" أن المبادرة على أتمّ الاستعداد لتفعيل سبل التعاون في كافة مناطق المملكة مع الجهات الراغبة في الاستفادة من فرص الشراكة المطروحة، ومن تلك الجهات: إمارات المناطق والجامعات والغرف التجارية والجهات المانحة، وللجهات الراغبة في الشراكة حسب احتياجات المرحلة تُتيح مبادرة "تلبية" ذلك عبر الرابط التالي: ‏https://www.talbiya.sa/ar/page/partnership.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,462
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,269
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,569
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,183

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة