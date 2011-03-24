بعد إعلان وقف إطلاق النار في كشمير.. تقارب باكستاني هندي يلوح في الأفق

البلدان يناقشان حقوقهما المائية في نهر السند غداً

تعقد باكستان والهند غداً الثلاثاء، أول اجتماع للجنة المعنية بحقوق المياه من نهر السند منذ ثلاث سنوات، في مؤشر آخر على التقارب في العلاقات المجمدة منذ 2019 خلال الخلافات بشأن كشمير.

وأوضح مسؤولان هنديان معنيان بقضايا المياه، أن لجنة "إندوس" الدائمة، التي أُنشئت في عام 1960، ستجتمع لمدة يومين في نيودلهي، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ تشودري، أن باكستان ستقدم اعتراضات على التصاميم الفنية لمحطتي باكال دول وكالناي الكهرمائية المخططتين في الهند.

ويغذي نهر السند، أحد أكبر الأنهار في العالم، وروافده 80 في المائة من الزراعة المروية في باكستان.

والمحادثات هي الأحدث في جهود البلدين المبدئية لإعادة الانخراط بعد تفجير انتحاري في كشمير الهندية عام 2019 ألقت نيودلهي باللوم فيه على مقاتلين متمركزين في باكستان وتحرك الهند في وقت لاحق من ذلك العام لتجريد كشمير من الحكم الذاتي الدستوري.

والشهر الماضي، أعلنت الهند وباكستان عن اتفاق نادر لوقف إطلاق النار على حدود كشمير المتنازع عليها بشدة.