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مستشفيات الحبيب تجنب ثلاث حالات مخاطر الجلطات الدماغية

تفعيلاً لبرنامج العلاج باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر الاتصال المرئي

نجح فريق عمل برنامج علاج الجلطات الدماغية السريع عن بعد بمستشفيات الدكتور سليمان الحبيب في تجنيب ثلاثة مرضى المضاعفات الشديدة والآثار السلبية التي تحدث عادة بعد الجلطة كالإعاقة الكاملة أو الشلل النصفي أو الجزئي.

يأتي هذا بعدما قام الفريق الطبي عبر تقنية الاتصال المرئي بالتدخل السريع خلال الفترة الذهبية، والمقدرة بأربع ساعات للتشخيص والعلاج والمراقبة الحثيثة، وتقديم كافة سبل الرعاية اللازمة لهؤلاء المرضى إلى أن تماثلوا للشفاء.

وكانت الحالة الأولى لمريضة تبلغ من العمر ثمانين عاماً قدمت إلى طوارئ مستشفى الريان، وبإجراء الكشف الطبي عليها ظهرت عليها أعراض الجلطة الدماغية، الأمر الذي تطلب الاستعانة بفريق علاج الجلطات الدماغية للتدخل السريع، والذي اكتشف إصابتها بجلطة بالفص الأيمن وحدد مكانها وحجمها وقدم لها العلاجات اللازمة.

في حين أن الحالة الثانية كانت لامرأة تبلغ من العمر سبعين عاماً استقبلتها مستشفى التخصصي وتعاني ضعف مفاجئ بالجهة اليمنى نتيجة جلطة بالفص الأيسر من الدماغ، وبعد تفعيل البرنامج عن طريق التدخل السريع فقد تم إعطاؤها مذيبات التجلط وعادت الحركة الطبيعية للمريضة واختفت جميع الأعراض المصاحبة للجلطة.

أما الحالة الثالثة فهي لمريض يبلغ من العمر ستين عاماً كان قد وصل لقسم الطوارئ بمستشفى السويدي، وهو يعاني من ضعف مفاجئ بالجانب الأيسر، وفي أقل من 90 دقيقة من وصوله للمستشفى تم تشخيصه من قبل الفريق الطبي القائم على البرنامج، ومن ثم إعطاؤه المسيلات اللازمة عن طريق الوريد كخطوة أولى، ومن ثم أجريت له قسطرة عاجلة لعلاج تخثر الدم وتكللت عملية القسطرة بنجاح تام .

يذكر أن مجموعة د. سليمان الحبيب كانت قد أطلقت في وقت سابق برنامج "Tele stroke Program للتعامل الفوري مع الجلطات الدماغية، باستخدام الذكاء الاصطناعي واكتشافها وتحديد حجمها ومكانها ، بطريقة أكثر دقة، ويقوم عليه فريق طبي يضم استشاريي المخ والأعصاب والطوارئ والأشعة والطواقم الفنية والتمريضية المؤهلة والمدربة.

الجلطات الدماغية مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفيات الحبيب تجنب ثلاث حالات مخاطر الجلطات الدماغية
سبق

نجح فريق عمل برنامج علاج الجلطات الدماغية السريع عن بعد بمستشفيات الدكتور سليمان الحبيب في تجنيب ثلاثة مرضى المضاعفات الشديدة والآثار السلبية التي تحدث عادة بعد الجلطة كالإعاقة الكاملة أو الشلل النصفي أو الجزئي.

يأتي هذا بعدما قام الفريق الطبي عبر تقنية الاتصال المرئي بالتدخل السريع خلال الفترة الذهبية، والمقدرة بأربع ساعات للتشخيص والعلاج والمراقبة الحثيثة، وتقديم كافة سبل الرعاية اللازمة لهؤلاء المرضى إلى أن تماثلوا للشفاء.

وكانت الحالة الأولى لمريضة تبلغ من العمر ثمانين عاماً قدمت إلى طوارئ مستشفى الريان، وبإجراء الكشف الطبي عليها ظهرت عليها أعراض الجلطة الدماغية، الأمر الذي تطلب الاستعانة بفريق علاج الجلطات الدماغية للتدخل السريع، والذي اكتشف إصابتها بجلطة بالفص الأيمن وحدد مكانها وحجمها وقدم لها العلاجات اللازمة.

في حين أن الحالة الثانية كانت لامرأة تبلغ من العمر سبعين عاماً استقبلتها مستشفى التخصصي وتعاني ضعف مفاجئ بالجهة اليمنى نتيجة جلطة بالفص الأيسر من الدماغ، وبعد تفعيل البرنامج عن طريق التدخل السريع فقد تم إعطاؤها مذيبات التجلط وعادت الحركة الطبيعية للمريضة واختفت جميع الأعراض المصاحبة للجلطة.

أما الحالة الثالثة فهي لمريض يبلغ من العمر ستين عاماً كان قد وصل لقسم الطوارئ بمستشفى السويدي، وهو يعاني من ضعف مفاجئ بالجانب الأيسر، وفي أقل من 90 دقيقة من وصوله للمستشفى تم تشخيصه من قبل الفريق الطبي القائم على البرنامج، ومن ثم إعطاؤه المسيلات اللازمة عن طريق الوريد كخطوة أولى، ومن ثم أجريت له قسطرة عاجلة لعلاج تخثر الدم وتكللت عملية القسطرة بنجاح تام .

يذكر أن مجموعة د. سليمان الحبيب كانت قد أطلقت في وقت سابق برنامج "Tele stroke Program للتعامل الفوري مع الجلطات الدماغية، باستخدام الذكاء الاصطناعي واكتشافها وتحديد حجمها ومكانها ، بطريقة أكثر دقة، ويقوم عليه فريق طبي يضم استشاريي المخ والأعصاب والطوارئ والأشعة والطواقم الفنية والتمريضية المؤهلة والمدربة.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
03:29 PM

مستشفيات الحبيب تجنب ثلاث حالات مخاطر الجلطات الدماغية

تفعيلاً لبرنامج العلاج باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر الاتصال المرئي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح فريق عمل برنامج علاج الجلطات الدماغية السريع عن بعد بمستشفيات الدكتور سليمان الحبيب في تجنيب ثلاثة مرضى المضاعفات الشديدة والآثار السلبية التي تحدث عادة بعد الجلطة كالإعاقة الكاملة أو الشلل النصفي أو الجزئي.

يأتي هذا بعدما قام الفريق الطبي عبر تقنية الاتصال المرئي بالتدخل السريع خلال الفترة الذهبية، والمقدرة بأربع ساعات للتشخيص والعلاج والمراقبة الحثيثة، وتقديم كافة سبل الرعاية اللازمة لهؤلاء المرضى إلى أن تماثلوا للشفاء.

وكانت الحالة الأولى لمريضة تبلغ من العمر ثمانين عاماً قدمت إلى طوارئ مستشفى الريان، وبإجراء الكشف الطبي عليها ظهرت عليها أعراض الجلطة الدماغية، الأمر الذي تطلب الاستعانة بفريق علاج الجلطات الدماغية للتدخل السريع، والذي اكتشف إصابتها بجلطة بالفص الأيمن وحدد مكانها وحجمها وقدم لها العلاجات اللازمة.

في حين أن الحالة الثانية كانت لامرأة تبلغ من العمر سبعين عاماً استقبلتها مستشفى التخصصي وتعاني ضعف مفاجئ بالجهة اليمنى نتيجة جلطة بالفص الأيسر من الدماغ، وبعد تفعيل البرنامج عن طريق التدخل السريع فقد تم إعطاؤها مذيبات التجلط وعادت الحركة الطبيعية للمريضة واختفت جميع الأعراض المصاحبة للجلطة.

أما الحالة الثالثة فهي لمريض يبلغ من العمر ستين عاماً كان قد وصل لقسم الطوارئ بمستشفى السويدي، وهو يعاني من ضعف مفاجئ بالجانب الأيسر، وفي أقل من 90 دقيقة من وصوله للمستشفى تم تشخيصه من قبل الفريق الطبي القائم على البرنامج، ومن ثم إعطاؤه المسيلات اللازمة عن طريق الوريد كخطوة أولى، ومن ثم أجريت له قسطرة عاجلة لعلاج تخثر الدم وتكللت عملية القسطرة بنجاح تام .

يذكر أن مجموعة د. سليمان الحبيب كانت قد أطلقت في وقت سابق برنامج "Tele stroke Program للتعامل الفوري مع الجلطات الدماغية، باستخدام الذكاء الاصطناعي واكتشافها وتحديد حجمها ومكانها ، بطريقة أكثر دقة، ويقوم عليه فريق طبي يضم استشاريي المخ والأعصاب والطوارئ والأشعة والطواقم الفنية والتمريضية المؤهلة والمدربة.

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